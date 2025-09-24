Ці дії "вбивають" батарею смартфона: міфи про зарядку, які важливо знати (фото)

Щодо зарядки смартфонів є звички і думки, які давно застаріли, але продовжують практикуватися. Раз по раз роблячи такі помилки, користувачі ризикують скоротити термін служби акумулятора.

У сучасних телефонах передбачені функції, що оптимізують зарядку АКБ і час автономної роботи. Але деякі дії аж ніяк не допомагають справі: ось п'ять помилок про літій-іонні акумулятори, пише makeuseof.com.

"Розряджати смартфон до 0% — це нормально"

Цей міф виник у той час, коли ще були поширені нікель-кадмієві батареї. Вони страждали від так званого ефекту пам'яті. Повторювані часткова розрядка і підживлення спричиняли тимчасове зниження загальної ємності, тож досягати нуля вважалося нормою. Літій-іонні аналоги функціонують інакше. Повний розряд, навпаки, позначається негативно на їхній довгостроковій ємності і витрачає ресурс швидше.

Оптимальний режим роботи для них — у діапазоні від 20% до 80%, але і до "сотні" заряджати можна без побоювань.

Про шкоду швидкої зарядки не варто переживати: вона не тільки зручна, а й розумно контролюється системою

"Залишати на зарядці на ніч не варто"

Ще одне застаріле упередження. Сьогодні смартфони оснащуються контролерами, які автоматично припиняють зарядку при досягненні 100%. Ба більше, багато хто з них підтримують функцію розумної зарядки: спочатку поповнюються 80%, а решту 20% "добирають" прямо перед вашим пробудженням, щоб мінімізувати час перебування під високою напругою.

"Швидка зарядка шкодить батареї"

Частково це правда: швидке заряджання спричиняє більше нагрівання, а тепло — головний ворог акумулятора. Однак і смартфон, і зарядний пристрій розумно взаємодіють один з одним, контролюючи температуру, напругу та струм. Якщо телефон починає перегріватися, система автоматично знижує швидкість зарядки. Тож користь від потужних адаптерів значно переважує потенційну шкоду.

У меню налаштувань можна дізнатися, які процеси витрачають найбільше енергії акумулятора

"Потрібно очищати фонові додатки"

На перший погляд, це логічно: що менше програм працює у фоні, то менша витрата енергії. Насправді, вивантажуючи софт із пам'яті, ви змушуєте систему наступного разу завантажувати його з нуля, що вимагає трохи більше ресурсів і енергії, ніж підвантаження інтерфейсу зі сплячого режиму. Сучасні операційні системи керують оперативною пам'яттю і процесами автоматично, закриваючи те, чим ви не користуєтеся. Тож приділяти увагу закриттю працюючого ПЗ зовсім необов'язково.

"Бездротова зарядка шкідливіша за дротову"

Цей міф базується на тому, що під час бездротової зарядки виділяється більше тепла. Однак, як і у випадку зі швидким заряджанням, смартфон сам контролює температуру і за потреби уповільнює або призупиняє процес. Проблема перегріву найчастіше пов'язана з використанням дешевих, несертифікованих зарядок, товстих чохлів або неправильного розташування телефону на платформі. Актуальні стандарти, як-от Qi2 і MagSafe, забезпечують щільну фіксацію і правильну взаємодію мідних котушок.

