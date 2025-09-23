Роботу старого Android-смартфона можна прискорити всього одним налаштуванням (фото)

Коли старий Android-смартфон починає пригальмовувати, це можна частково виправити. Є приховане налаштування, здатне значно підвищити плавність інтерфейсу.

Related video

Згодом операційна система на багатьох телефонах може сповільнитися через важкі оновлення або заповнену пам'ять. Найчастіше це візуально проявляється в занадто довгих системних анімаціях, які можна прискорити, пише makeuseof.com.

Мова про візуальні ефекти, які ви бачите під час відкриття додатків, перемикання між екранами і в меню. Вони роблять систему приємнішою у використанні, але додають невелику затримку перед кожною дією. На старих апаратах цей нюанс стає особливо помітним і дратівливим.

Як прискорити анімації

Відповідне налаштування приховане в меню для розробників. Активувати його неважко:

Зайдіть у "Налаштування" > "Про телефон" > "Відомості про ПЗ". Знайдіть пункт "Номер збірки" і натисніть на нього сім разів поспіль (на смартфонах Xiaomi потрібно виконати те ж саме з "Версія MIUI"). Може знадобитися введення пароля від смартфона для розблокування режиму розробника. Поверніться в головне меню "Налаштувань" і зайдіть у пункт "Для розробників" (він може бути захований у розділі "Розширені налаштування"). Прогорніть униз до пунктів "Анімація вікон", "Анімація переходів" і "Тривалість анімації". Змініть значення кожного з них з 1x на 0.5x.

Скріншоти згаданих розділів налаштувань Фото: makeuseof.com

Що зміниться

Це не зробить ваш процесор швидшим, але значно змінить відчуття від експлуатації гаджета. Інтерфейс стане набагато чуйнішим: вікна відкриватимуться миттєво, а перемикання між додатками відбуватиметься без затримок.

Ви можете поекспериментувати і повністю відключити анімації, але опція 0.5x вважається оптимальною: деяка плавність зберігається, але зникають зайві "гальма". Цей простий трюк не перетворить ваш бюджетник на флагман, але стане в пригоді нетерплячим користувачам.

Раніше Фокус розповідав,що буде, якщо повернутися до старої версії iOS на нових смартфонах iPhone. iOS 26 від Apple з'явилася в загальному доступі лише близько тижня тому, але вже викликала розбіжності серед власників iPhone. Багатьом вона не подобається, і в принципі можна "відкотитися" на стару версію iOS 18. Але тут можуть виникнути серйозні технічні проблеми.