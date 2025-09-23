Краще не ризикуйте: що буде, якщо повернутися до старої версії iOS на нових смартфонах iPhone

iOS 26 від Apple з'явилася в загальному доступі лише близько тижня тому, але вже викликала розбіжності серед власників iPhone. Багатьом вона не подобається, і в принципі можна "відкотитися" на стару версію iOS 18. Але тут можуть виникнути серйозні технічні проблеми.

Повернення на більш ранню версію iOS — процес складний і ризикований, попереджає slashgear.com. До того ж, він обмежений у часі: Apple "підписує" старі версії свого ПЗ тільки на тиждень-два після випуску нової, — тобто, користувачі можуть повернутися до попередньої версії тільки поки є це "цифрове вікно". Після закінчення цього терміну встановлення старої збірки iOS уже неможливе.

Але навіть той короткий період, коли перехід технічно дозволений, пов'язаний з певними ризиками, — адже перехід на нову iOS (і ускладнення повернення до старої версії) покликаний захистити безпеку вашого пристрою і запобігти використанню вразливого програмного забезпечення, яке може розкрити ваші особисті дані.

Безпека — не єдина проблема. Повернення до старої версії iOS означає, що вам доведеться стерти дані з пристрою, а відновлення їх у такій ситуації не гарантується. Тож ви можете назавжди втратити додатки, повідомлення та особисті файли, якщо вони не були синхронізовані з iCloud або іншим хмарним сервісом. Крім того, резервні копії, створені в iOS 26, не будуть повністю перенесені в iOS 18.

Та й сам процес "зниження" версії прошивки не такий зручний, як оновлення. Він вимагає завантаження файлу попередньої прошивки iOS 18 (IPSW) для вашої моделі iPhone, переведення телефону в режим відновлення за допомогою комп'ютера, а потім примусового відновлення. Це складний процес, особливо для звичайних користувачів. Так що за підсумком ціна повернення на iOS 18 може виявитися невиправдано високою.

Раніше стало відомо, що нова iOS 26 нещадно садить батарею і уповільнює смартфон. Але в службі підтримки Apple запевнили, що це нормально під час встановлення нового ПЗ, і що це тимчасово.

Також повідомлялося, що в оновленні iOS 26 знайшли цікаву деталь. Виявляється, тепер власники смартфонів iPhone зможуть "свайпати" язиком.