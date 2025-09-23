Лучше не рискуйте: что будет, если вернуться к старой версии iOS на новых смартфонах iPhone

iOS 26 от Apple появилась в общем доступе лишь около недели назад, но уже вызвала разногласия среди владельцев iPhone. Многим она не нравится, и в принципе можно "откатиться" на старую версию iOS 18. Но тут могут возникнуть серьезные технические проблемы.

Возврат на более раннюю версию iOS – процесс сложный и рискованный, предупреждает slashgear.com. К тому же, он ограничен по времени: Apple "подписывает" старые версии своего ПО только на неделю-две после выпуска новой, – то есть, пользователи могут вернуться к предыдущей версии только пока есть это "цифровое окно". После истечения этого срока установка старой сборки iOS уже невозможна.

Но даже тот короткий период, когда переход технически разрешен, связан с определенными рисками, – ведь переход на новую iOS (и усложнение возврата к старой версии) призван защитить безопасность вашего устройства и предотвратить использование уязвимого программного обеспечения, которое может раскрыть ваши личные данные.

Бзопасность – не единственная проблема. Возврат к старой версии iOS означает, что вам придется стереть данные с устройства, а восстановление их в такой ситуации не гарантируется. Так что вы можете навсегда потерять приложения, сообщения и личные файлы, если они не были синхронизированы с iCloud или другим облачным сервисом. Кроме того, резервные копии, созданные в iOS 26, не будут полностью перенесены в iOS 18.

Да и сам процесс "понижения" версии прошивки не так удобен, как обновление. Он требует загрузки файла предыдущей прошивки iOS 18 (IPSW) для вашей модели iPhone, перевода телефона в режим восстановления с помощью компьютера, а затем принудительного восстановления. Это сложный процесс, особенно для обычных пользователей. Так что по итогу цена возврата на iOS 18 может оказаться неоправданно высокой.

Ранее стало известно, что новая iOS 26 нещадно садит батарею и замедляет смартфон. Но в службе поддержки Apple заверили, что это нормально при установке нового ПО, и что это временно.

Также сообщалось, что в обновлении iOS 26 нашли интересную деталь. Оказывается, теперь владельцы смартфонов iPhone смогут "свайпать" языком.