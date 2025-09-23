Работу старого Android-смартфона можно ускорить всего одной настройкой (фото)
Когда старый Android-смартфон начинает подтормаживать, это можно частично исправить. Есть скрытая настройка, способная значительно повысить плавность интерфейса.
Со временем операционная система на многих телефонах может замедлиться из-за тяжелых обновлений или заполненной памяти. Зачастую это визуально проявляется в слишком долгих системных анимациях, которые можно ускорить, пишет makeuseof.com.
Речь о визуальных эффектах, которые вы видите при открытии приложений, переключении между экранами и в меню. Они делают систему приятнее в использовании, но добавляют небольшую задержку перед каждым действием. На старых аппаратах этот нюанс становится особенно заметным и раздражающим.
Как ускорить анимации
Соответствующая настройка скрыта в меню для разработчиков. Активировать ее нетрудно:
- Зайдите в "Настройки" > "О телефоне" > "Сведения о ПО".
- Найдите пункт "Номер сборки" и нажмите на него семь раз подряд (на смартфонах Xiaomi нужно проделать то же самое с "Версия MIUI"). Может потребоваться ввод пароля от смартфона для разблокировки режима разработчика.
- Вернитесь в главное меню "Настроек" и зайдите в пункт "Для разработчиков" (он может быть спрятан в разделе "Расширенные настройки").
- Пролистайте вниз до пунктов "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации".
- Измените значение каждого из них с 1x на 0.5x.
Что изменится
Это не сделает ваш процессор быстрее, но значительно изменит ощущения от эксплуатации гаджета. Интерфейс станет гораздо отзывчивее: окна будут открываться мгновенно, а переключение между приложениями будет происходить без задержек.
Вы можете поэкспериментировать и полностью отключить анимации, но опция 0.5x считается оптимальной: некоторая плавность сохраняется, но исчезают лишние "тормоза". Этот простой трюк не превратит ваш бюджетник во флагман, но пригодится нетерпеливым пользователям.
