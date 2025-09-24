Эти действия "убивают" батарею смартфона: мифы о зарядке, которые важно знать (фото)

В отношении зарядки смартфонов есть привычки и мнения, которые давно устарели, но продолжают практиковаться. Раз за разом совершая такие ошибки, пользователи рискуют сократить срок службы аккумулятора.

В современных телефонах предусмотрены функции, оптимизирующие зарядку АКБ и время автономной работы. Но некоторые действия отнюдь не помогают делу: вот пять заблуждений про литий-ионные аккумуляторы, пишет makeuseof.com.

"Разряжать смартфон до 0% — это нормально"

Этот миф возник в то время, когда еще были распространены никель-кадмиевые батареи. Они страдали от так называемого эффекта памяти. Повторяющиеся частичная разрядка и подпитка вызывали временное снижение общей емкости, поэтому достигать нуля считалось нормой. Литий-ионные аналоги функционируют иначе. Полный разряд, напротив, сказывается негативно на их долгосрочной емкости и расходует ресурс быстрее.

Оптимальный режим работы для них — в диапазоне от 20% до 80%, но и до "сотни" заряжать можно без опасений.

О вреде быстрой зарядки не стоит переживать: она не только удобна, но и умно контролируется системой Фото: makeuseof.com

"Оставлять на зарядке на ночь не стоит"

Еще одно устаревшее предубеждение. Сегодня смартфоны оснащаются контроллерами, которые автоматически прекращают зарядку при достижении 100%. Более того, многие из них поддерживают функцию умной зарядки: сначала восполняются 80%, а оставшиеся 20% "добирают" прямо перед вашим пробуждением, чтобы минимизировать время нахождения под высоким напряжением.

"Быстрая зарядка вредит батарее"

Отчасти это правда: быстрая зарядка вызывает больший нагрев, а тепло — главный враг аккумулятора. Однако и смартфон, и зарядное устройство умно взаимодействуют друг с другом, контролируя температуру, напряжение и ток. Если телефон начинает перегреваться, система автоматически снижает скорость зарядки. Поэтому польза от мощных адаптеров значительно перевешивает потенциальный вред.

В меню настроек можно узнать, какие процессы расходуют больше всего энергии аккумулятора Фото: makeuseof.com

"Нужно очищать фоновые приложения"

На первый взгляд, это логично: чем меньше программ работает в фоне, тем меньше расход энергии. В действительности, выгружая софт из памяти, вы заставляете систему в следующий раз загружать его с нуля, что требует чуть больше ресурсов и энергии, чем подгрузка интерфейса из спящего режима. Современные операционные системы управляют оперативной памятью и процессами автоматически, закрывая то, чем вы не пользуетесь. Так что уделять внимание закрытию работающего ПО совсем необязательно.

"Беспроводная зарядка вреднее проводной"

Этот миф базируется на том, что при беспроводной зарядке выделяется больше тепла. Однако, как и в случае с быстрой зарядкой, смартфон сам контролирует температуру и при необходимости замедляет или приостанавливает процесс. Проблема перегрева чаще всего связана с использованием дешевых, несертифицированных зарядок, толстых чехлов или неправильного расположения телефона на платформе. Актуальные стандарты, такие как Qi2 и MagSafe, обеспечивают плотную фиксацию и правильное взаимодействие медных катушек.

