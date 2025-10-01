Что купить вместо iPhone 17: пять лучших Android-смартфонов на замену флагману Apple (фото)

Базовый iPhone 17 получил 120-герцевый экран, чипсет A19 и другие полезные новшества. Но это далеко не единственный достойный аппарат на рынке сегодня. В сегменте Android есть конкуренты, предлагающие более интересные фишки, причем нередко за меньшие деньги.

Анонс линейки iPhone 17 был громким, однако потребителям, которым не столь важна экосистема Apple, стоит присмотреться и к альтернативам. Эксперты издания Android Police назвали пять лучших вариантов.

Google Pixel 10

Пожалуй, главный конкурент iPhone наряду с моделями Samsung. Актуальный флагман Google предлагает приятную ОС без лишних надстроек, но с длительными обновлениями ПО до семи лет. Преимущество Pixel 10 заключается и в камере. Он оснащен тремя модулями, включая телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, в то время как iPhone 17 предлагает только два (основной и свехширик) вместе с 2-кратным приближением без потерь качества.

В плане функций искусственного интеллекта Pixel тоже впереди. Например, есть умный помощник Magic Cue, работающий проактивно: он предлагает контекстуальные рекомендации на основе релевантной информации из приложений, чего ассистент Siri от Apple пока не умеет. Не говоря уже о многочисленных ИИ-инструментах для обработки фото и видео, а также чат-боте Gemini. Да, процессор Tensor G5 уступает A19 в играх, но для повседневных задач его более чем достаточно. При цене в $799, как и у iPhone 17, Pixel 10 — отличный выбор для тех, кто ценит "чистый" софт и продвинутые камеры.

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 предлагает топовый AMOLED-дисплей и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Здесь плюсы аналогичные: 7 лет поддержки ОС и более универсальный набор из трех камер, включающий телефото с 3-кратным зумом. Кроме того, гаджет поставляется с 12 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ в iPhone и оснащается чуть более емкой АКБ: 4000 мАч против 3692 у американского конкурента.

Оболочка OneUI предлагает гибкие опции кастомизации, а еще содержит функцию DeX. С ней смартфоном можно пользоваться подобно компьютеру, подключив его к монитору. Цена, в зависимости от поставщика, может быть слегка дороже iPhone 17, но телефон неспроста пользуется популярностью в Android-секторе.

Google Pixel 9a

Если нужно сэкономить, практически не жертвуя качеством, Pixel 9a сложно проигнорировать. При цене в $499 он предлагает почти флагманскую камеру и качественный 120-герцевый OLED-экран. Процессор Tensor G4 пусть и уступает топовым решениям по чистым цифрам, на практике обеспечивает высокое быстродействие. Из минусов — пластиковый корпус и не столь быстрая зарядка (23 Вт при емкости батареи в 5100 мАч), но за свою цену это все еще привлекательное предложение.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Складной флагман Samsung предлагает уникальный опыт эксплуатации, поскольку умеет превращаться из обычного смартфона в 8-дюймовый планшет. Он оснащен передовым железом, отличными камерами и AMOLED-экранами. В седьмом поколении раскладной флагман стал значительно тоньше и шире, что сделало его удобнее в использовании. Это дорогое устройство (от $2000), но с необычным форм-фактором, который пока недоступен поклонникам iPhone.

Motorola Razr 60

Еще одна имиджевая "раскладушка" с одними из лучших характеристик в своей нише. При цене около $700 телефон обладает складным основным дисплеем на 6,9 дюйма, который удобно носить в кармане, а также внешнюю мини-матрицу на 3,6". Процессор здесь среднего уровня — MediaTek Dimensity 7400X, а программная поддержка ограничена тремя годами. Тем не менее эксперты считают, что такая опция стоит внимания, поскольку предлагает нечто новое. Кроме того, в продаже имеется Razr 60 Ultra, где уже флагманские спецификации, но и цена выше.

Бонусный претендент

Еще не вышедший, но перспективный флагман, который стоит рассмотреть на замену iPhone 17 — OnePlus 15. При сопоставимой прогнозируемой стоимости аппарат, по имеющимся сведениям, не имеет компромиссов — аккумулятор на 7000 мАч, тройная камера, чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 (слегка мощнее A19) и крупный AMOLED на 6,78 дюйма с поддержкой 165 Гц. Релиз смартфона ожидается ближе к зиме 2025 года.

