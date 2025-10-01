Що купити замість iPhone 17: п'ять найкращих Android-смартфонів на заміну флагману Apple (фото)

Базовий iPhone 17 отримав 120-герцевий екран, чипсет A19 та інші корисні нововведення. Але це далеко не єдиний гідний апарат на ринку сьогодні. У сегменті Android є конкуренти, що пропонують цікавіші фішки, причому нерідко за менші гроші.

Анонс лінійки iPhone 17 був гучним, проте споживачам, яким не настільки важлива екосистема Apple, варто придивитися і до альтернатив. Експерти видання Android Police назвали п'ять найкращих варіантів.

Google Pixel 10

Мабуть, головний конкурент iPhone поряд із моделями Samsung. Актуальний флагман Google пропонує приємну ОС без зайвих надбудов, але з тривалими оновленнями ПЗ до семи років. Перевага Pixel 10 полягає і в камері. Він оснащений трьома модулями, включно з телеоб'єктивом із 5-кратним оптичним зумом, тоді як iPhone 17 пропонує лише два (основний і свехширик) разом із 2-кратним наближенням без втрат якості.

Google Pixel 10 Фото: Android Police

У плані функцій штучного інтелекту Pixel теж попереду. Наприклад, є розумний помічник Magic Cue, що працює проактивно: він пропонує контекстуальні рекомендації на основі релевантної інформації із застосунків, чого асистент Siri від Apple поки не вміє. Не кажучи вже про численні ШІ-інструменти для обробки фото і відео, а також чат-бота Gemini. Так, процесор Tensor G5 поступається A19 в іграх, але для повсякденних завдань його більш ніж достатньо. При ціні в $799, як і в iPhone 17, Pixel 10 — чудовий вибір для тих, хто цінує "чистий" софт і просунуті камери.

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 пропонує топовий AMOLED-дисплей і потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Тут плюси аналогічні: 7 років підтримки ОС і більш універсальний набір із трьох камер, що включає телефото з 3-кратним зумом. Крім того, гаджет поставляється з 12 ГБ оперативної пам'яті проти 8 ГБ в iPhone і оснащується трохи більш ємною АКБ: 4000 мАг проти 3692 в американського конкурента.

Samsung Galaxy S25 Фото: Android Police

Оболонка OneUI пропонує гнучкі опції кастомізації, а ще містить функцію DeX. З нею смартфоном можна користуватися подібно до комп'ютера, підключивши його до монітора. Ціна, залежно від постачальника, може бути злегка дорожчою за iPhone 17, але телефон неспроста користується популярністю в Android-секторі.

Google Pixel 9a Фото: Android Police

Google Pixel 9a

Якщо потрібно заощадити, практично не жертвуючи якістю, Pixel 9a складно проігнорувати. При ціні в $499 він пропонує майже флагманську камеру і якісний 120-герцевий OLED-екран. Процесор Tensor G4 нехай і поступається топовим рішенням за чистими цифрами, на практиці забезпечує високу швидкодію. З мінусів — пластиковий корпус і не настільки швидка зарядка (23 Вт за ємності батареї в 5100 мАг), але за свою ціну це все ще приваблива пропозиція.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: Android Police

Samsung Galaxy Z Fold 7

Складаний флагман Samsung пропонує унікальний досвід експлуатації, оскільки вміє перетворюватися зі звичайного смартфона на 8-дюймовий планшет. Він оснащений передовим залізом, відмінними камерами і AMOLED-екранами. У сьомому поколінні розкладний флагман став значно тоншим і ширшим, що зробило його зручнішим у використанні. Це дорогий пристрій (від $2000), але з незвичайним форм-фактором, який поки недоступний шанувальникам iPhone.

Motorola Razr 60 Фото: Android Police

Motorola Razr 60

Ще одна іміджева "розкладачка" з одними з найкращих характеристик у своїй ніші. При ціні близько $700 телефон має складаний основний дисплей на 6,9 дюйма, який зручно носити в кишені, а також зовнішню міні-матрицю на 3,6". Процесор тут середнього рівня — MediaTek Dimensity 7400X, а програмна підтримка обмежена трьома роками. Проте експерти вважають, що така опція варта уваги, оскільки пропонує щось нове. Крім того, у продажу є Razr 60 Ultra, де вже флагманські специфікації, але й ціна вища.

Бонусний претендент

Ще не вийшовший, але перспективний флагман, який варто розглянути на заміну iPhone 17 — OnePlus 15. За порівнянної прогнозованої вартості апарат, за наявними відомостями, не має компромісів — акумулятор на 7000 мАг, потрійна камера, чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 (злегка потужніший за A19) і великий AMOLED на 6,78 дюйма з підтримкою 165 Гц. Реліз смартфона очікується ближче до зими 2025 року.

Раніше Фокус писав про порівняння Xiaomi 17 Pro Max і iPhone 17 Pro Max. Незважаючи на схожу назву, Apple і Xiaomi цього року показали досить різні смартфони з унікальними особливостями. Експерти порівняли популярні флагманські моделі 2025 року.