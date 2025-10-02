Электричество из воздуха и воды: как новая технология позволит заряжать гаджеты без розетки

Индийские ученые создали устройство, способное генерировать электричество буквально из воздуха и воды. Технология использует естественный процесс испарения и может стать автономным источником питания для маленьких устройств.

Команда из Индийского технологического института в Индауре разработала специальную мембрану из оксида графена и имидазола цинка. Это тонкий и стабильный материал с микроскопическими каналами. Когда мембрана частично погружена в жидкость, вода начинает подниматься по этим каналам вверх в результате естественного испарения, пишет The Cool Down.

Как это работает

При движении воды вверх по микроканалам происходит разделение положительных и отрицательных ионов. Они скапливаются на противоположных концах мембраны, создавая постоянное электрическое напряжение. Фактически, это самозаряжающийся источник питания, который функционирует до тех пор, пока продолжается испарение — бесшумно, круглосуточно и без вреда для экологии.

"Думайте об этом как о самодостаточном источнике энергии, работающем ни на чем ином, как на воздухе и воде", — объяснил руководитель исследования, профессор Дхирендра К. Рай.

Потенциал идеи

Небольшой фрагмент такой мембраны уже способен генерировать напряжение в 0,75 вольта. Важно, что технология работает даже с грязной водой, а значит установка подходит для эксплуатации в удаленных районах.

Хотя речь пока не идет о замене крупных электростанций, долгосрочный и нишевый потенциал есть. Ученые видят ее применение в питании миниатюрных датчиков в лесах и на фермах, в качестве аварийного освещения во время блэкаутов или для работы носимых медицинских устройств. Портативность, малый вес и независимость от времени суток и погоды — главные преимущества этого изобретения.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели смогут давать больше энергии, если покрыть их трещинами. Исследование открывает новые возможности для настройки квантовых взаимодействий в материалах, что может улучшить солнечные элементы, светодиоды и другие оптоэлектронные устройства за счет управления движением энергии на микроскопическом уровне.