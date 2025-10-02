Електрика з повітря і води: як нова технологія дасть змогу заряджати гаджети без розетки

Індійські вчені створили пристрій, здатний генерувати електрику буквально з повітря і води. Технологія використовує природний процес випаровування і може стати автономним джерелом живлення для маленьких пристроїв.

Related video

Команда з Індійського технологічного інституту в Індаурі розробила спеціальну мембрану з оксиду графена та імідазолу цинку. Це тонкий і стабільний матеріал із мікроскопічними каналами. Коли мембрана частково занурена в рідину, вода починає підніматися цими каналами вгору внаслідок природного випаровування, пише The Cool Down.

Як це працює

Під час руху води вгору мікроканалами відбувається поділ позитивних і негативних іонів. Вони накопичуються на протилежних кінцях мембрани, створюючи постійну електричну напругу. Фактично, це джерело живлення, що самозаряджається, яке функціонує доти, доки триває випаровування — безшумно, цілодобово і без шкоди для екології.

"Думайте про це як про самодостатнє джерело енергії, що працює ні на чому іншому, як на повітрі та воді", — пояснив керівник дослідження, професор Дхірендра К. Рай.

Потенціал ідеї

Невеликий фрагмент такої мембрани вже здатний генерувати напругу в 0,75 вольта. Важливо, що технологія працює навіть із брудною водою, а отже установка підходить для експлуатації у віддалених районах.

Хоча поки що не йдеться про заміну великих електростанцій, довгостроковий і нішевий потенціал є. Учені бачать її застосування в живленні мініатюрних датчиків у лісах і на фермах, як аварійне освітлення під час блекаутів або для роботи переносних медичних пристроїв. Портативність, мала вага і незалежність від часу доби та погоди — головні переваги цього винаходу.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі зможуть давати більше енергії, якщо покрити їх тріщинами. Дослідження відкриває нові можливості для налаштування квантових взаємодій у матеріалах, що може поліпшити сонячні елементи, світлодіоди та інші оптоелектронні пристрої за рахунок управління рухом енергії на мікроскопічному рівні.