В "фотобитве" лучших смартфонов Xiaomi, Samsung и Apple определился неожиданный лидер (фото)

В тесте камер трех флагманских смартфонов 2025 года — iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 17 Pro Max — определился неочевидный победитель. Новинка Xiaomi показала лучшие результаты в сложных условиях, обойдя признанных лидеров рынка.

Известный инсайдер Ice Universe провел детальное сравнение камер трех главных конкурентов, пишет Gizmochina. Тесты проводились в разных вариациях освещения и с использованием зума, чтобы выявить сильные и слабые стороны каждого устройства.

Слева направо: Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra Фото: X (Twitter)

Съемка против света и на улице

В самой сложной сцене — съемке руки на близком расстоянии на фоне яркого окна — Galaxy S25 Ultra показал худший результат. Снимок получился самым темным и с заметным цифровым шумом. Xiaomi 17 Pro Max, напротив, продемонстрировал широкий динамический диапазон, сохранив детали как на объекте, так и на светлом фоне. iPhone 17 Pro Max занял промежуточную позицию.

При дневном свете в пасмурную погоду тенденция сохранилась. Дерево на снимке с Galaxy S25 Ultra снова выглядит слишком темным, теряя детали в тенях. Камера Xiaomi 17 Pro Max отобразила более реалистичную и сбалансированную картинку, а iPhone — более естественную, но менее контрастную.

Снимки Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 17 Pro Max Фото: X (Twitter)

Детализация

В условиях дневного освещения Xiaomi и Samsung показали примерно одинаково высокую четкость, хотя и с заметным программным увеличением резкости. iPhone 17 Pro Max, в свою очередь, сохранил естественную текстуру, но снимок выглядит немного "мягче" по сравнению с конкурентами.

Слева направо: Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra Фото: X (Twitter)

Почему Samsung отстает

Эксперты отмечают, что, хотя Samsung одной из первых начала использовать 200-мегапиксельные сенсоры, ее прогресс в последние годы замедлился. В то время как китайские бренды активно трудятся над улучшением как аппаратной части, так и алгоритмов обработки, Samsung, похоже, сделала ставку на ИИ-улучшения, не меняя "железо" камеры. Это и привело к тому, что в сложных условиях флагман Samsung начал уступать аналогам.

