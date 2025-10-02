У "фотобитві" найкращих смартфонів Xiaomi, Samsung і Apple визначився несподіваний лідер (фото)

У тесті камер трьох флагманських смартфонів 2025 року — iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra і Xiaomi 17 Pro Max — визначився неочевидний переможець. Новинка Xiaomi показала найкращі результати в складних умовах, обійшовши визнаних лідерів ринку.

Related video

Відомий інсайдер Ice Universe провів детальне порівняння камер трьох головних конкурентів, пише Gizmochina. Тести проводилися в різних варіаціях освітлення і з використанням зуму, щоб виявити сильні та слабкі сторони кожного пристрою.

Зліва направо: Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra Фото: X (Twitter)

Зйомка проти світла і на вулиці

У найскладнішій сцені — зйомці руки на близькій відстані на тлі яскравого вікна — Galaxy S25 Ultra показав найгірший результат. Знімок вийшов найтемнішим і з помітним цифровим шумом. Xiaomi 17 Pro Max, навпаки, продемонстрував широкий динамічний діапазон, зберігши деталі як на об'єкті, так і на світлому тлі. iPhone 17 Pro Max зайняв проміжну позицію.

При денному світлі в похмуру погоду тенденція збереглася. Дерево на знімку з Galaxy S25 Ultra знову виглядає занадто темним, втрачаючи деталі в тінях. Камера Xiaomi 17 Pro Max відобразила реалістичнішу і збалансованішу картинку, а iPhone — природнішу, але менш контрастну.

Знімки Samsung Galaxy S25 Ultra і Xiaomi 17 Pro Max Фото: X (Twitter)

Деталізація

В умовах денного освітлення Xiaomi і Samsung показали приблизно однаково високу чіткість, хоча і з помітним програмним збільшенням різкості. iPhone 17 Pro Max, зі свого боку, зберіг природну текстуру, але знімок має трохи "м'якший" вигляд, як порівняти з конкурентами.

Зліва направо: Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra Фото: X (Twitter)

Чому Samsung відстає

Експерти відзначають, що, хоча Samsung однією з перших почала використовувати 200-мегапіксельні сенсори, її прогрес в останні роки сповільнився. У той час як китайські бренди активно працюють над поліпшенням як апаратної частини, так і алгоритмів обробки, Samsung, схоже, зробила ставку на ШІ-поліпшення, не змінюючи "залізо" камери. Це і призвело до того, що в складних умовах флагман Samsung почав поступатися аналогам.

Раніше Фокус повідомляв, що iPhone 17 Pro Max програв Galaxy S25 Ultra в найточнішому тесті швидкості роботи. Флагманський смартфон Samsung, незважаючи на реліз на початку 2025-го, обійшов новітній iPhone 17 Pro Max в еталонному тесті швидкодії. Історично новинки Apple у ньому лідирували, але цього разу Android-конкурент закріпив за собою однозначну першість.