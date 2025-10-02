Ученые сделали солнечные панели на 200% мощнее при помощи материала со странным названием

Появился новый тип фотоэлементов, которые на 200% мощнее традиционных кремниевых. А все благодаря материалу со странным и трудным названием — 1,3-диаминопропандигидроиодид.

Перовскит-кремниевые солнечные элементы достигают КПД 33,1%, кремниевые панели показывают КПД в 29,4%. Ученым из Университета науки и технологий короля Абдаллы (KAUST), Фрайбургского университета и Института систем солнечной энергетики имени Фраунгофера (ISE) удалось найти недорогое и высокоэффективное решение, благодаря которому устройства заработали еще лучше, пишет ecoticias.com.

За счет чего улучшили КПД фотоэлементов

Вещество под названием 1,3-диаминопропандигидроиодид обеспечивает пассивацию поверхности солнечных панелей. Благодаря этому удается повысить производительность, что приводит к снижению потерь энергии. Однако при нанесении слоев перовскита на текстурированный кремний из-за возникающих неровностей пассивация не происходила нужным образом, и, как следствие, не повышалась электрическая эффективность.

Применение 1,3-диаминопропандигидроиодида на слой перовскита упростило задачу, создав эффект поля во всех слоях перовскита. Это привело к улучшению стабильности поверхности, общей электропроводности и выходного напряжения солнечного элемента. Ученым удалось добиться хорошей пассивации благодаря этому материалу.

Перовскитный солнечный элемент Фото: Скриншот

Какое значение имеет этот материал

Кремниевые элементы занимают лидирующие позиции на рынке солнечной энергетики, поскольку они дешевые в производстве и обладают высокой эффективностью. Благодаря использованию перовскит-кремниевых технологий, солнечная индустрия может достичь своего пика, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями.

Новая технология не только приводит к созданию более совершенных солнечных панелей, но и полностью меняет будущее зеленой энергетики. Поверхностная пассивация доказывает, что фотоэлементы могут стать еще совершеннее, а, заначит, популярнее среди потребителей, бизнесов и государств, говорится в материале.

Благодаря химическому веществу 1,3-диаминопропандигидроиодиду исследователи повысили эффективность фотоэлементов более чем на 200% по сравнению с современными панелями.

С появлением тандемного элемента на основе перовскита и кремния, работающего на новом химическом соединении, устанавливаются новые стандарты в области солнечной энергетики. В конечном итоге, 1,3-диаминопропандигидроиодид может стать материалом, благодаря которому ученые совершат революцию в области чистой энергии.

