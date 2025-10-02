Учені зробили сонячні панелі на 200% потужнішими за допомогою матеріалу з дивною назвою

З'явився новий тип фотоелементів, які на 200% потужніші за традиційні кремнієві. А все завдяки матеріалу з дивною і важкою назвою — 1,3-діамінопропандигідроіодид.

Related video

Перовскіт-кремнієві сонячні елементи досягають ККД 33,1%, кремнієві панелі показують ККД у 29,4%. Вченим з Університету науки і технологій короля Абдалли (KAUST), Фрайбурзького університету та Інституту систем сонячної енергетики імені Фраунгофера (ISE) вдалося знайти недороге і високоефективне рішення, завдяки якому пристрої запрацювали ще краще, пише ecoticias.com.

За рахунок чого поліпшили ККД фотоелементів

Речовина під назвою 1,3-діамінопропандигідроіодид забезпечує пасивацію поверхні сонячних панелей. Завдяки цьому вдається підвищити продуктивність, що призводить до зниження втрат енергії. Однак при нанесенні шарів перовскіту на текстурований кремній через нерівності, що виникають, пасивація не відбувалася потрібним чином, і, як наслідок, не підвищувалася електрична ефективність.

Застосування 1,3-діамінопропандигідроіодиду на шар перовскіту спростило завдання, створивши ефект поля у всіх шарах перовскіту. Це призвело до поліпшення стабільності поверхні, загальної електропровідності та вихідної напруги сонячного елемента. Вченим вдалося домогтися гарної пасивації завдяки цьому матеріалу.

Перовскітний сонячний елемент Фото: Скриншот

Яке значення має цей матеріал

Кремнієві елементи займають лідируючі позиції на ринку сонячної енергетики, оскільки вони дешеві у виробництві та мають високу ефективність. Завдяки використанню перовскіт-кремнієвих технологій, сонячна індустрія може досягти свого піку, не стикаючись з будь-якими перешкодами.

Нова технологія не тільки призводить до створення більш досконалих сонячних панелей, а й повністю змінює майбутнє зеленої енергетики. Поверхнева пасивація доводить, що фотоелементи можуть стати ще досконалішими, а, отже, популярнішими серед споживачів, бізнесів і держав, йдеться в матеріалі.

Завдяки хімічній речовині 1,3-діамінопропандигідроіодиду дослідники підвищили ефективність фотоелементів більш ніж на 200% порівняно з сучасними панелями.

З появою тандемного елемента на основі перовскіта і кремнію, що працює на новій хімічній сполуці, встановлюються нові стандарти в галузі сонячної енергетики. Зрештою, 1,3-діамінопропандигідроіодид може стати матеріалом, завдяки якому вчені здійснять революцію в галузі чистої енергії.

Раніше ми писали, що нова технологія різко змінить сонячні панелі. Фотоелементи можна зробити легшими і повністю виготовити з нового матеріалу. Майже сто років фізики стверджували, що це зробити неможливо.