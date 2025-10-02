Европа останется без аккумуляторов: что придумали в Китае, чтобы лишить ЕС технологий

Китай ужесточил экспорт "зеленых" технологий, внеся несколько методов производства аккумуляторов в каталог экспортных ограничений, требующих лицензирования для зарубежных поставок, которые вступают в силу немедленно.

Related video

Этот шаг осложняет надежды Европы на импорт китайских технологий для удовлетворения собственных амбиций в области производства аккумуляторов, пишет merics.org.

Новые ограничения касаются производства литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов, а также методов извлечения и обработки лития, используемых для производства твердотельных батарей нового поколения. LFP-аккумуляторы, пионерами которых являются компании BYD и CATL, производятся только в Китае. Будучи безопаснее и дешевле традиционных решений на основе никеля, кобальта или марганца, они теперь обеспечивают более половины мирового спроса на электромобили.

Батарея CATL Фото: Geely

Завоевав лидерские позиции на рынке, Пекин не собирается уступать ЕС. Контроль Китая над технологиями является частью стратегии по защите цепочек поставок внутри страны, укреплению экономической устойчивости и оказанию влияния за рубежом, пишет СМИ. КНР в последнее время использовал свое доминирование в цепочке поставок редкоземельных металлов для усиления давления на переговорах с США и Европой, подчеркивается в материале.

Со своей стороны, Брюссель хочет привлечь китайские компании к строительству заводов в Европе и предлагает субсидии в качестве стимула — при условии участия местных европейских партнеров, обмена навыками и ноу-хау. Другой обсуждаемый вариант — увязать доступ к обширному рынку ЕС с требованиями к местному контенту и трансферу технологий. Пекин, возможно, готов пойти на компромисс и принять это как необходимые затраты для своих компаний, чтобы выйти на высокодоходный европейский рынок, думают авторы.

Натрий-ионная батарея Northvolt Фото: Northvolt AB

Любое соглашение должно быть тщательно продумано, чтобы оно работало на благо Европы. Шведский производитель аккумуляторов Northvolt, объявивший о банкротстве в начале 2025 года, является ярким примером. Компания сильно зависела от китайского оборудования и с трудом поддерживала производственные линии в рабочем состоянии. Неясно, были ли проблемы Northvolt следствием преднамеренного саботажа, но ясно одно: существует неопределенность относительно готовности Китая содействовать успеху иностранных компаний. Чтобы не полагаться на добрую волю Пекина, европейским политикам следует развивать независимые возможности и активно поддерживать сотрудничество с другими лидерами в области аккумуляторных технологий, такими как Южная Корея, говорится в статье.

Александр Браун, старший аналитик MERICS, говорит, что новые ограничения КНР на экспорт аккумуляторных технологий указывают на то, что китайские компании не смогут делиться навыками и технологиями. Для обеспечения безопасности цепочки поставок аккумуляторов Европе необходимо будет укреплять инновационный потенциал местных игроков и развивать сотрудничество с другими партнерами — не из Китая.

Ранее сообщали, что цинковые аккумуляторы стали эффективнее на 99%. Исследователи из Сеульского национального университета (Южная Корея) улучшили производительность и стабильность цинк-ионных аккумуляторов на водной основе, модифицировав одну молекулу в электролите.