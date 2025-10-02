Европа останется без аккумуляторов: что придумали в Китае, чтобы лишить ЕС технологий
Китай ужесточил экспорт "зеленых" технологий, внеся несколько методов производства аккумуляторов в каталог экспортных ограничений, требующих лицензирования для зарубежных поставок, которые вступают в силу немедленно.
Этот шаг осложняет надежды Европы на импорт китайских технологий для удовлетворения собственных амбиций в области производства аккумуляторов, пишет merics.org.
Новые ограничения касаются производства литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов, а также методов извлечения и обработки лития, используемых для производства твердотельных батарей нового поколения. LFP-аккумуляторы, пионерами которых являются компании BYD и CATL, производятся только в Китае. Будучи безопаснее и дешевле традиционных решений на основе никеля, кобальта или марганца, они теперь обеспечивают более половины мирового спроса на электромобили.
Завоевав лидерские позиции на рынке, Пекин не собирается уступать ЕС. Контроль Китая над технологиями является частью стратегии по защите цепочек поставок внутри страны, укреплению экономической устойчивости и оказанию влияния за рубежом, пишет СМИ. КНР в последнее время использовал свое доминирование в цепочке поставок редкоземельных металлов для усиления давления на переговорах с США и Европой, подчеркивается в материале.
Со своей стороны, Брюссель хочет привлечь китайские компании к строительству заводов в Европе и предлагает субсидии в качестве стимула — при условии участия местных европейских партнеров, обмена навыками и ноу-хау. Другой обсуждаемый вариант — увязать доступ к обширному рынку ЕС с требованиями к местному контенту и трансферу технологий. Пекин, возможно, готов пойти на компромисс и принять это как необходимые затраты для своих компаний, чтобы выйти на высокодоходный европейский рынок, думают авторы.
Любое соглашение должно быть тщательно продумано, чтобы оно работало на благо Европы. Шведский производитель аккумуляторов Northvolt, объявивший о банкротстве в начале 2025 года, является ярким примером. Компания сильно зависела от китайского оборудования и с трудом поддерживала производственные линии в рабочем состоянии. Неясно, были ли проблемы Northvolt следствием преднамеренного саботажа, но ясно одно: существует неопределенность относительно готовности Китая содействовать успеху иностранных компаний. Чтобы не полагаться на добрую волю Пекина, европейским политикам следует развивать независимые возможности и активно поддерживать сотрудничество с другими лидерами в области аккумуляторных технологий, такими как Южная Корея, говорится в статье.
Александр Браун, старший аналитик MERICS, говорит, что новые ограничения КНР на экспорт аккумуляторных технологий указывают на то, что китайские компании не смогут делиться навыками и технологиями. Для обеспечения безопасности цепочки поставок аккумуляторов Европе необходимо будет укреплять инновационный потенциал местных игроков и развивать сотрудничество с другими партнерами — не из Китая.
Ранее сообщали, что цинковые аккумуляторы стали эффективнее на 99%. Исследователи из Сеульского национального университета (Южная Корея) улучшили производительность и стабильность цинк-ионных аккумуляторов на водной основе, модифицировав одну молекулу в электролите.