Європа залишиться без акумуляторів: що придумали в Китаї, щоб позбавити ЄС технологій

Китай посилив експорт "зелених" технологій, внісши кілька методів виробництва акумуляторів до каталогу експортних обмежень, що вимагають ліцензування для зарубіжних постачань, які набувають чинності негайно.

Цей крок ускладнює надії Європи на імпорт китайських технологій для задоволення власних амбіцій у сфері виробництва акумуляторів, пише merics.org.

Нові обмеження стосуються виробництва літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів, а також методів вилучення та обробки літію, що використовуються для виробництва твердотільних батарей нового покоління. LFP-акумулятори, піонерами яких є компанії BYD і CATL, виробляються тільки в Китаї. Будучи безпечнішими і дешевшими за традиційні рішення на основі нікелю, кобальту або марганцю, вони тепер забезпечують більше половини світового попиту на електромобілі.

Завоювавши лідерські позиції на ринку, Пекін не збирається поступатися ЄС. Контроль Китаю над технологіями є частиною стратегії із захисту ланцюжків поставок усередині країни, зміцнення економічної стійкості та здійснення впливу за кордоном, пише ЗМІ. КНР останнім часом використовував своє домінування в ланцюжку поставок рідкісноземельних металів для посилення тиску на переговорах зі США та Європою, підкреслюється в матеріалі.

Зі свого боку, Брюссель хоче залучити китайські компанії до будівництва заводів у Європі і пропонує субсидії як стимул — за умови участі місцевих європейських партнерів, обміну навичками та ноу-хау. Інший обговорюваний варіант — пов'язати доступ до великого ринку ЄС з вимогами до місцевого контенту і трансферу технологій. Пекін, можливо, готовий піти на компроміс і прийняти це як необхідні витрати для своїх компаній, щоб вийти на високоприбутковий європейський ринок, думають автори.

Будь-яка угода має бути ретельно продумана, щоб вона працювала на благо Європи. Шведський виробник акумуляторів Northvolt, який оголосив про банкрутство на початку 2025 року, є яскравим прикладом. Компанія сильно залежала від китайського обладнання і насилу підтримувала виробничі лінії в робочому стані. Неясно, чи були проблеми Northvolt наслідком навмисного саботажу, але зрозуміло одне: існує невизначеність щодо готовності Китаю сприяти успіху іноземних компаній. Щоб не покладатися на добру волю Пекіна, європейським політикам слід розвивати незалежні можливості та активно підтримувати співпрацю з іншими лідерами в галузі акумуляторних технологій, такими як Південна Корея, йдеться в статті.

Александр Браун, старший аналітик MERICS, каже, що нові обмеження КНР на експорт акумуляторних технологій вказують на те, що китайські компанії не зможуть ділитися навичками і технологіями. Для забезпечення безпеки ланцюжка поставок акумуляторів Європі необхідно буде зміцнювати інноваційний потенціал місцевих гравців і розвивати співпрацю з іншими партнерами — не з Китаю.

Раніше повідомляли, що цинкові акумулятори стали ефективнішими на 99%. Дослідники з Сеульського національного університету (Південна Корея) поліпшили продуктивність і стабільність цинк-іонних акумуляторів на водній основі, модифікувавши одну молекулу в електроліті.