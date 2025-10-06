В Австралии установят 500 000 панелей за "считанные дни": это сделает энергию дешевой

Солнечная электростанция Goorambat East будет выдавать 250 мегаватт, благодаря чему обеспечит энергией 105 000 домов в штате Виктория (Австралия).

Установку солнечных панелей доверили роботам, произведенным компанией Luminous Robotics. Устройства LUMI S4 используют ИИ-технологию захвата и установки фотоэлементов на стеллажные конструкции, пишет interestingengineering.com.

Роботы повышают мощность солнечных батарей

На разработку роботов компания Luminous Robotics получила финансирование в размере 4,9 млн долларов США от Австралийского агентства по возобновляемым источникам энергии (ARENA). Машины автоматически поднимали и устанавливали панели на стеллажные конструкции на площадке Goorambat East, расположенной недалеко от города Беналла, примерно в 200 км к северо-востоку от Мельбурна.

Сообщается, что разделение труда между людьми и роботами снижает один из самых сложных этапов строительства солнечной электростанции. А также повышает безопасность и эффективность, позволяя персоналу сосредоточиться на квалифицированных задачах.

Благодаря высокой производительности автономных систем можно снизить стоимость и время реализации проектов в области возобновляемой энергетики, что, в свою очередь, снизит расходы на электроэнергию для потребителей и потенциально позволит строить больше солнечных электростанций.

Мощность новой солнечной электростанции составит 250 МВт. Она будет обеспечивать электроэнергией более 100 000 среднестатистических домов. Ввод в эксплуатацию уже начался, ожидается, что первая подача электроэнергии произойдет до конца октября 2025 года, а выход на полную мощность — к середине 2026 года.

Изменения в области чистой энергии

Роботам могут использоваться для осуществления подобных проектов в отдаленных, суровых регионах, где условия небезопасны для людей. В долгосрочной перспективе, благодаря постоянному развитию, подобные роботы также позволят снизить риски для здоровья и безопасности при строительстве, например, сократив объем ручной работы с тяжелыми солнечными панелями.

Джей М. Вонг, генеральный директор и основатель Luminous Robotics, пояснил, что развертывание парка роботов LUMI в Австралии позволило получить важные данные, анализ производительности и реальные результаты для поддержки глобального внедрения.

Ранее мы сообщали, что солнечные панели получат КПД 30% и будут работать на 4 года дольше. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) разработали технологию, которая может привести к созданию более эффективных кремниевых фотоэлектрических систем.