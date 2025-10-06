В Австралії встановлять 500 000 панелей за "лічені дні": це зробить енергію дешевою

Сонячна електростанція Goorambat East видаватиме 250 мегават, завдяки чому забезпечить енергією 105 000 будинків у штаті Вікторія (Австралія).

Related video

Установку сонячних панелей довірили роботам, виробленим компанією Luminous Robotics. Пристрої LUMI S4 використовують ШІ-технологію захоплення і встановлення фотоелементів на стелажні конструкції, пише interestingengineering.com.

Роботи підвищують потужність сонячних батарей

На розробку роботів компанія Luminous Robotics отримала фінансування в розмірі 4,9 млн доларів США від Австралійського агентства з відновлюваних джерел енергії (ARENA). Машини автоматично піднімали і встановлювали панелі на стелажні конструкції на майданчику Goorambat East, розташованому недалеко від міста Беналла, приблизно за 200 км на північний схід від Мельбурна.

Повідомляється, що поділ праці між людьми і роботами знижує один з найскладніших етапів будівництва сонячної електростанції. А також підвищує безпеку та ефективність, даючи змогу персоналу зосередитися на кваліфікованих завданнях.

Завдяки високій продуктивності автономних систем можна знизити вартість і час реалізації проєктів у галузі відновлюваної енергетики, що, своєю чергою, знизить витрати на електроенергію для споживачів і потенційно дасть змогу будувати більше сонячних електростанцій.

Потужність нової сонячної електростанції становитиме 250 МВт. Вона забезпечуватиме електроенергією понад 100 000 середньостатистичних будинків. Введення в експлуатацію вже почалося, очікується, що перша подача електроенергії відбудеться до кінця жовтня 2025 року, а вихід на повну потужність — до середини 2026 року.

Зміни в галузі чистої енергії

Роботи можуть використовуватися для здійснення подібних проектів у віддалених, суворих регіонах, де умови небезпечні для людей. У довгостроковій перспективі, завдяки постійному розвитку, подібні роботи також дадуть змогу знизити ризики для здоров'я і безпеки під час будівництва, наприклад, скоротивши обсяг ручної роботи з важкими сонячними панелями.

Джей М. Вонг, генеральний директор і засновник Luminous Robotics, пояснив, що розгортання парку роботів LUMI в Австралії дало змогу отримати важливі дані, аналіз продуктивності та реальні результати для підтримки глобального впровадження.

Раніше ми повідомляли, що сонячні панелі отримають ККД 30% і працюватимуть на 4 роки довше. Вчені з Університету Нового Південного Уельсу (Австралія) розробили технологію, яка може призвести до створення більш ефективних кремнієвих фотоелектричних систем.