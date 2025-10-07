Созданы первые в мире наушники со встроенной камерой: зачем они нужны

Компания VibeLens разработала первую в мире беспроводные наушники MusicCam со встроенной камерой с разрешением 2К.

Прибор позиционируется как альтернатива экшн-камерам и новомодным смарт-очкам. Первые — достаточно громоздкие, их нужно держать в руке или использовать крепления, а вторые — боятся воды. Разработчики разместили подробности об устройстве на краудфаундинговой платформе Kickstarter, где собирают инвестиции.

MusicCam — это многофункциональная гарнитура, которая позволяет слушать, говорить и записывать видео с "кристально чистым звуком". Она оснащена 6-осевой HD-камерой, способная записывать видео 2K с широкоугольным охватом 180 градусов. Объектив поворачивается на 30 градусов, чтобы легче выставлять кадр.

Управлять можно кнопками на корпусе или через приложение. Там же можно выбрать формат записи, например, вертикальный для TikTok, Reels и Shorts или 16:9 для YouTube. Еще приложение отображает отснятый материал и позволяет быстро его пересылать. Хранить записи помогает и встроенная память емкостью 32 ГБ.

Гарнитура весит 50 г, что заметно тяжелее AirPods, зато не требует кейса и обладает большим аккумулятором (600 мАч). Заряда хватает на 2,6 часа непрерывной записи видео или 15 часов прослушивания музыки. При этом батарея заряжается до 80% всего за 15 минут.

Возможности наушников MusicCam

Наушники используют технологию костной проводимости, поэтому не закрывают уши. Они оснащены двумя микрофонами с системой шумоподавления (ENC), которые изолируют ваш голос и отсекают шум ветра, транспорта и толпы.

Заявлено наличие системы искусственного интеллекта Smart Vision, которая распознает достопримечательности, меню и знаки для перевода в реальном времени с более чем 100 языков. Пользователь может на ходу задавать ИИ вопросы: от советов, куда сходить, до прогноза погоды.

VibeLens заявила водонепроницаемость до глубины 20 метров по стандарт у IPX8, поэтому с гарнитурой можно даже плавать. Кроме того, есть защита от пыли.

Стартап предлагает MusicCam за 199 долларов на раннем этапе сбора средств, а розничную цену определил в 399 долларов. Проект уже собрал более 372 000 долларов от 1800 спонсоров.

