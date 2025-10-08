Солнечные панели станут дешевле и лучше: как сработала "тайная" квантовая технология (фото)

Ученые из Кембриджского университета обнаружили скрытый квантовый механизм, позволяющий создавать облегченные, доступные и простые в изготовлении солнечные панели из органического материала. Это открытие, способное изменить энергетику, базируется на теории почти 100-летней давности.

Исследователи обнаружили в органическом полупроводнике явление, которое ранее считалось возможным только в неорганических материалах, таких как оксиды металлов. Так, появился инновационный способ преобразования света в электричество, пишет SciTech Daily.

Эксперты изучили особый класс органических молекул под названием P3TTM. В отличие от большинства подобных материалов, где электроны спарены, у P3TTM есть один свободный электрон. Когда эти молекулы образуют тонкую пленку, их несвязанные электроны начинают взаимодействовать друг с другом, выстраиваясь в определенном порядке.

"В этом и заключается настоящая магия", — объяснил ведущий исследователь Кембриджа Бивен Ли. "Когда свет попадает на такую пленку, один из электронов "перепрыгивает" на соседнюю молекулу. В результате на одной молекуле образуется положительный заряд, а на другой — отрицательный. Эти заряды можно извлечь, получив электрический ток".

Тонкая пленка излучает красный свет: компонент солнечной панели Фото: University of Cambridge

Что это даст на практике

Технология способна исправить ключевой недостаток органических солнечных панелей. До сих пор для разделения зарядов им требовался "сэндвич" из двух разных материалов — донора и акцептора электронов, что усложняло конструкцию.

Новое же вещество генерирует электричество само по себе, нуждаясь лишь в одном слое. Созданный на его основе прототип солнечной ячейки показал почти 100% эффективность сбора заряда — другими словами, почти каждый фотон света был преобразован в полезный электрический заряд.

Это значит, что в будущем можно будет выпускать более простые, легкие и дешевые солнечные батареи из единого материала. Их можно будет наносить на любые поверхности, подобно краске, что особенно важно для интеграции в фасады зданий, автомобили и носимую электронику.

"Мы не просто улучшаем старые конструкции. Мы начинаем новую главу в солнечной энергетике, демонстрируя, что органические материалы способны генерировать заряды самостоятельно", — заявил профессор Хьюго Бронштейн.

