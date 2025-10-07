Солнечные панели дают больше энергии чем нефтяные корпорации: как такое возможно

Семь крупнейших китайских производителей солнечных панелей в последнее время генерируют для мира больше полезной энергии, чем нефтяные гиганты вроде ExxonMobil, Shell и BP. Эпоха доминирования ископаемых подходит к концу, чему способствует ряд факторов.

Хотя бренды вроде Tongwei и Longi Green Energy пока не столь известны в энергетике, их влияние уже сложно переоценить, пишет The Business Standard.

На чем базируется сравнение

На первый взгляд, сравнивать в этом случае некорректно, поскольку нефтяные компании добывают сырье, а производители панелей дают готовое оборудование. Но если посмотреть на конечный продукт — полезную энергию, — картина становится понятной.

Дело в том, что при переработке и сжигании нефти и газа теряется до 75% их первоначальной энергии в виде тепла. Лишь четверть превращается в полезную работу — движение автомобиля или электричество. Солнечные панели, в свою очередь, напрямую преобразуют свет в электричество.

Если пересчитать годовую добычу нефтяных гигантов и годовое производство солнечных панелей в эксаджоули полезной энергии, окажется, что крупнейшие китайские изготовители уже сейчас сопоставимы с BP и Eni. А с учетом запланированного расширения производства, Tongwei по упомянутому показателю может обогнать даже ExxonMobil.

Но и это еще не все. Нефть, добытая сегодня, сгорает за несколько месяцев. Солнечная же панель, произведенная сейчас, будет генерировать энергию в течение 25 лет и более. Если учесть этот долгосрочный вклад, то приход от солнечной индустрии уже сейчас значительно превышает то, что дают миру крупные поставщики нефти.

Нефтяное предприятие (иллюстрация) Фото: Getty Images

На протяжении веков страны, контролировавшие ископаемые источники энергии — сначала уголь, затем нефть, — были мировыми гегемонами. Сегодня семь китайских "солнечных" компаний постепенно приобретают сопоставимое влияние на энергетику 21-го века, подобно нефтяной отрасли, доминировавшей в 20-м. Отчасти именно в этом тренде кроется причина геополитического давления Вашингтона на Китай с попыткой сдержать технологическое развитие страны.

