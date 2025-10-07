Сонячні панелі дають більше енергії ніж нафтові корпорації: як таке можливо

Сім найбільших китайських виробників сонячних панелей останнім часом генерують для світу більше корисної енергії, ніж нафтові гіганти на кшталт ExxonMobil, Shell і BP. Епоха домінування копалин добігає кінця, чому сприяє низка факторів.

Хоча бренди на кшталт Tongwei і Longi Green Energy поки що не настільки відомі в енергетиці, їхній вплив уже складно переоцінити, пише The Business Standard.

На чому базується порівняння

На перший погляд, порівнювати в цьому випадку некоректно, оскільки нафтові компанії видобувають сировину, а виробники панелей дають готове обладнання. Але якщо подивитися на кінцевий продукт — корисну енергію, — картина стає зрозумілою.

Річ у тім, що під час переробки та спалювання нафти і газу втрачається до 75% їхньої первісної енергії у вигляді тепла. Лише чверть перетворюється на корисну роботу — рух автомобіля або електрику. Сонячні панелі, своєю чергою, безпосередньо перетворюють світло на електрику.

Якщо перерахувати річний видобуток нафтових гігантів і річне виробництво сонячних панелей в ексаджоулі корисної енергії, виявиться, що найбільші китайські виробники вже зараз можна порівняти з BP і Eni. А з урахуванням запланованого розширення виробництва, Tongwei за згаданим показником може обігнати навіть ExxonMobil.

Але і це ще не все. Нафта, видобута сьогодні, згорає за кілька місяців. Сонячна ж панель, вироблена зараз, генеруватиме енергію протягом 25 років і більше. Якщо врахувати цей довгостроковий внесок, то прихід від сонячної індустрії вже зараз значно перевищує те, що дають світу великі постачальники нафти.

Протягом століть країни, які контролювали викопні джерела енергії — спочатку вугілля, потім нафту, — були світовими гегемонами. Сьогодні сім китайських "сонячних" компаній поступово набувають порівнянного впливу на енергетику 21-го століття, подібно до нафтової галузі, яка домінувала у 20-му. Почасти саме в цьому тренді криється причина геополітичного тиску Вашингтона на Китай зі спробою стримати технологічний розвиток країни.

Раніше Фокус писав про спосіб перетворити будь-який метал на сонячну панель, що робить енергію дешевшою. Команда вчених зі США представила покриття, що дає змогу перетворити звичайні метали на сонячні батареї, здатні перетворювати світло на електрику.