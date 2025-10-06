Енергія стане ще дешевшою: знайдено спосіб перетворити будь-який метал на сонячну панель

Команда вчених зі США представила покриття, що дає змогу перетворити звичайні метали на сонячні панелі, здатні перетворювати світло на електрику.

Related video

Воно дешевше і простіше у використанні, ніж матеріали, які традиційно використовують для виробництва фотоелектричних осередків. Дослідження опублікували в науковому журналі Applied Physics Letters.

Спочатку дослідницька група з Вісконсинського університету в Мілуокі тестувала хопетит — мінерал на основі цинку, який використовується для захисту від корозії. У процесі роботи вчені випадково виявили, що він має фотоелектричний ефект, тобто виробляє електрику зі світла, особливо під час використання певного рослинного барвника антоціана, що міститься в ожині. Пігмент змінює взаємодію мінералу зі світлом, підвищуючи вихідну напругу.

"Ми не знали, що фосфат цинку матиме такий фотоелектричний ефект", — процитувала пресслужба університету професора Миколу Кукліна.

Докторантка Ютінг Шпігельхофф показала роботу технології Фото: University of Wisconsin-Milwaukee

Потім дослідники виявили, що шари хопеїту швидко реагують на зміну умов освітлення. На відміну від традиційних сонячних елементів, для нього не потрібні дорогі напівпровідники або зовнішнє джерело живлення, що значно спрощує і здешевлює систему.

"Це відкриває шлях до доступних і широко застосовуваних сонячних батарей, — сказав Куклін. — Тільки подумайте — вбудована генерація енергії на металевих дахах, інфраструктурних об'єктах або промислових поверхнях".

Команда отримала грант, який допоміг провести дослідження на ранніх етапах, вивчити властивості матеріалу і створити прототип. Вона подала заявку на патент через дослідницький фонд університету.

Раніше інша група вчених з Португалії вирішила зробити сонячні панелі із золота. Вони виявили, що золоте дзеркало робить модулі легшими й універсальнішими.

Ще одне дослідження показало, де найвигідніше ставити сонячні батареї. Система plug-and-play дає їм змогу ефективно працювати на балконах.