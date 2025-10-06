Сонячні панелі робитимуть із золота: що це за технологія і як вона працює

Золоте дзеркало можна використати в сонячних панелях для того, щоб зробити їх більш легкими та універсальними. Звісно, йдеться лише про найтонший шар дорогоцінного металу, але, тим не менш, це справжнє золото.

Дослідники з Міжнародної іберійської нанотехнологічної лабораторії (INL) у Португалії розробили новий тип надтонкого сонячного елемента, пише interestingengineering.com. Це "наноструктуроване дзеркало" для зворотного боку сонячної батареї. Для створення такого дзеркала знадобився дуже тонкий візерунчастий шар золота, покритий оксидом алюмінію.

Така структура діє як дзеркало, що вловлює світло, яке дає змогу відбивати світло, яке поглинається потім повторно.

Покриття з оксиду алюмінію також знижує електричні втрати на задній поверхні (так звану пасивацію інтерфейсу), і це допомагає запобігти рекомбінації електронів і втраті енергії.

Зазвичай створення таких наноструктур — складний і дорогий і складний процес. Але тут команда INL використовувала одноетапну технологію "наноімпринтної літографії" (це схоже на штампування крихітного малюнка безпосередньо на поверхню), що прискорює процес і робить його більш придатним для промислового виробництва.

Вчені також виявили, що нові елементи працюють найкраще за температури виробництва 450°C, що запобігає дифузії атомів золота (яка може знижувати продуктивність). Їх можна використовувати і на гнучких матеріалах — наприклад, на пластикових плівках.

