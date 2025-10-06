Солнечные панели будут делать из золота: что это за технология и как она работает

Золотое зеркало можно использовать в солнечных панелях для того, чтобы сделать их более легкими и универсальными. Конечно, речь лишь о тончайшем слое драгоценного металла, но, тем не менее, это настоящее золото.

Исследователи из Международной иберийской нанотехнологической лаборатории (INL) в Португалии разработали новый тип сверхтонкого солнечного элемента, пишет interestingengineering.com. Это "наноструктурированное зеркало" для обратной стороны солнечной батареи. Для создания такого зеркала понадобился очень тонкий узорчатый слой золота, покрытый оксидом алюминия.

Такая структура действует как улавливающее свет зеркало, которое позволяет отражать свет, поглощаемый затем повторно.

Покрытие из оксида алюминия также снижает электрические потери на задней поверхности (так называемую пассивацию интерфейса), и это помогает предотвратить рекомбинацию электронов и потерю энергии.

Обычно создание таких наноструктур – сложный и дорогостоящий и сложный процесс. Но тут команда INL использовала одноэтапную технологию "наноимпринтной литографии" (это похоже на штамповку крошечного рисунка непосредственно на поверхность), что ускоряет процесс и делает его более подходящим для промышленного производства.

Ученые также обнаружили, что новые элементы работают лучше всего при температуре производства 450°C, что предотвращает диффузию атомов золота (которая может снижать производительность). Их можно использовать и на гибких материалах – например, на пластиковых пленках.

