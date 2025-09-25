Солнечные панели спасают от радиации: ученые показали необычное изобретение

Корейские ученые испытали установку, очищающую почку от радиоактивного цезия. Фишка нового изобретения в том, что оно работает исключительно на солнечной энергии.

Установка работает по принципу искусственного растения, сообщает interestingengineering.com. Оно помогло снизить концентрацию цезия в почве более чем на 95% всего за 20 дней.

Загрязнение почвы цезием считалось даже более серьезной проблемой, чем радиоактивное загрязнение воды. Ведь воду можно очистить с помощью адсорбента, а почву приходится просто физически выкапывать, это сложный и дорогостоящий процесс.

Ученые обратили внимание на процесс транспирации у растений и использовали его в своей разработке. Суть довольно проста: система устанавливается непосредственно в почву, работает от солнечного света и вытягивает из почвы загрязненную воду через структуру, напоминающую стебель.

Затем эта вода попадает в "листья" устройства, где специальный адсорбирующий материал улавливает радиоактивные ионы цезия. Чистая вода испаряется, а испарившаяся вода возвращается в почву через систему рекуперации, поэтому даже не нужно пополнять запасы воды. А еще устройство многоразовое, и после насыщения "листьев" цезием их можно легко заменить.

Между прочим, радиоактивный цезий, особенно изотоп цезий-137, представляет собой долгосрочную угрозу для окружающей среды. Его период полураспада составляет около 30 лет, и цезий, к тому же, быстро распространяется по экосистемам, так как легко растворяется в воде. Попадая в организм человека, цезий может накапливаться в мышцах и костях и вызывать онкологические заболевания.

Ранее стало известно, что из пластиковых бутылок добыли водород. В этом тоже помогла солнечная энергия, а авторами исследования тоже были ученые из Южной Кореи.

Также сообщалось, что солнечная энергия поможет сэкономить на газе и электричестве. В этом домовладельцам помогают солнечные водонагреватели – ведь как раз на подогрев воды и уходит большая часть общего энергопотребления за месяц.