Солнечная энергия вместо газа и электричества: как можно сэкономить на "коммуналке"

Подогрев воды – это одна из самых больших домашних затрат на электричество. На него может приходиться почти пятая часть всего энергопотребления за месяц, поэтому все чаще домовладельцы переходят на солнечные водонагреватели.

Такие нагреватели используют коллекторы на крыше для улавливания солнечного света, преобразования его в тепло и накопления для использования в доме, поясняет slashgear.com. Само по себе устройство не новое, но становится все популярнее среди тех, кто хочет экономить на электричестве. Однако учтите, что наряду с плюсами у него есть и минусы.

Главное преимущество – экономия электроэнергии. Нагревательная установка может поможет сэкономить и газ (например, если вы греете воду на газовой плите). Эксперты посчитали, что такой нагрев воды может компенсировать до 80% потребностей домохозяйства. К тому же, солнечные нагреватели вполне экологичны: обычные водонагреватели работают на природном газе или потребляют электроэнергию, а солнечные – обходятся без всего этого и нагревают воду вообще без каких-либо выбросов.

Еще солнечные водонагреватели долговечны. Плоские или вакуумные трубчатые коллекторы могут работать десятилетиями, практически не требуя какого-то специального обслуживания: достаточно лишь периодически проверять их состояние и менять антифриз.

Но, вместе с тем, подойдут они не для каждого дома. Во-первых, солнечные водонагреватели намного дороже обычных, во-вторых – для них нужна подходящая крыша. Она должна быть достаточно большой, и лучше, чтобы вокруг не было много деревьев. Имеет значение и климат вашего региона – солнечные водонагреватели работают лучше в местах, где солнца много. Поэтому, если поверхность крыши вашего дома невелика, вокруг в изобилии растут деревья, или же вы просто живете в местности с долгими зимами, – установка солнечного водонагревателя может оказаться неэффективной.

