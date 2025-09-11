Революция обернулась крахом: солнечные панели и ветряки перегрузили энергосеть Испании

Ассоциация электроэнергетических компаний Испании (Alek) предупредила, что 83,4% энергосистемы страны перегружена из-за стремительного перехода на солнечные электростанции и другие возобновляемые источники энергии без надлежащей подготовки инфраструктуры.

Сеть не выдерживает подключения новых объектов, будь-то домохозяйства или "зеленые" электростанции, продвигаемые политиками. Это мешает экономическому развитию страны, а для решения проблемы потребуются огромные инвестиции. Такую информацию приводит издание Brussels Signal.

Электросети Испании работают на пределе своих возможностей. Солнечные электростанции и проекты по производству ветряной энергии, часто строящиеся в отдаленных районах со слабой инфраструктурой, теперь приостановлены или отменены, поскольку инфраструктура не способна справиться со спросом.

В 2024 году Испания ввела в эксплуатацию 7,3 ГВт новых солнечных и ветряных генераторов, что стало самым высоким годовым приростом за всю историю, сделав солнечную энергетику лидером по установленной мощности. Однако энергосистема страны нуждается в серьезной реконструкции.

Как подсчитала Aelec, для решения проблемы насыщения сетей потребуются миллиарды евро инвестиций в модернизацию распределительных узлов, расширение высоковольтных линий электропередачи и внедрение цифровых сетевых технологий. Хотя точные цифры необходимых инвестиций в отчете не указаны, масштаб предполагает многолетние усилия в размере нескольких миллиардов евро.

"Без этих условий будет невозможно объединить промышленность, жилье, хранение и электротранспорт, что приведет к потере потенциала возобновляемых источников энергии и ограничению экономического роста и конкурентоспособности, которые электрификация может принести Испании", — говорится в заявлении Aelec.

Ранее в 2025 году в Испании произошло масштабное отключение электроэнергии, которое многие эксперты связывают с чрезмерной зависимостью от возобновляемых источников энергии, хотя правительство отказалось это признать. По данным сетевого оператора Enagás, после отключения электроэнергии Испания увеличила использование газа для производства электроэнергии, в результате чего ее электросеть стала более зависимой от стабильных традиционных газовых электростанций.

Как отмечает Brussels Signal, эксперты годами предупреждали, что испанская энергосистема, ориентированная на централизованную добычу энергии с помощью ископаемого топлива, плохо подходит для децентрализованной, нестабильной работы ветровой и солнечной энергетики. Тем не менее правительства, подталкиваемые требованиями Европейского союза, поддерживали развитие возобновляемых источников энергии, не инвестируя при этом в расширение пропускной способности сетей.

Ранее писали, что в Польше массово избавляются от солнечных панелей. В 2025 году жители страны установили на 36% фотоэлектрических систем меньше, чем за тот же период 2024-го. По данным исследователей, полякам стало неинтересно добывать электричество с помощью солнца.