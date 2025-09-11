Революція обернулася крахом: сонячні панелі та вітряки перевантажили енергомережу Іспанії

Асоціація електроенергетичних компаній Іспанії (Alek) попередила, що 83,4% енергосистеми країни перевантажена через стрімкий перехід на сонячні електростанції та інші поновлювані джерела енергії без належної підготовки інфраструктури.

Мережа не витримує підключення нових об'єктів, чи то домогосподарства, чи то "зелені" електростанції, які просувають політики. Це заважає економічному розвитку країни, а для вирішення проблеми знадобляться величезні інвестиції. Таку інформацію наводить видання Brussels Signal.

Електромережі Іспанії працюють на межі своїх можливостей. Сонячні електростанції та проєкти з виробництва вітряної енергії, які часто будують у віддалених районах зі слабкою інфраструктурою, тепер призупинено або скасовано, оскільки інфраструктура не здатна впоратися з попитом.

У 2024 році Іспанія ввела в експлуатацію 7,3 ГВт нових сонячних і вітряних генераторів, що стало найвищим річним приростом за всю історію, зробивши сонячну енергетику лідером за встановленою потужністю. Однак енергосистема країни потребує серйозної реконструкції.

Як підрахувала Aelec, для розв'язання проблеми насичення мереж знадобляться мільярди євро інвестицій у модернізацію розподільних вузлів, розширення високовольтних ліній електропередачі та впровадження цифрових мережевих технологій. Хоча точні цифри необхідних інвестицій у звіті не вказані, масштаб передбачає багаторічні зусилля в розмірі кількох мільярдів євро.

"Без цих умов буде неможливо об'єднати промисловість, житло, зберігання та електротранспорт, що призведе до втрати потенціалу поновлюваних джерел енергії та обмеження економічного зростання і конкурентоспроможності, які електрифікація може принести Іспанії", — йдеться в заяві Aelec.

Раніше 2025 року в Іспанії сталося масштабне вимкнення електроенергії, яке багато експертів пов'язують із надмірною залежністю від поновлюваних джерел енергії, хоча уряд відмовився це визнати. За даними мережевого оператора Enagás, після відключення електроенергії Іспанія збільшила використання газу для виробництва електроенергії, унаслідок чого її електромережа стала більш залежною від стабільних традиційних газових електростанцій.

Як зазначає Brussels Signal, експерти роками попереджали, що іспанська енергосистема, орієнтована на централізований видобуток енергії за допомогою викопного палива, погано підходить для децентралізованої, нестабільної роботи вітрової та сонячної енергетики. Проте уряди, підштовхувані вимогами Європейського союзу, підтримували розвиток поновлюваних джерел енергії, не інвестуючи при цьому в розширення пропускної здатності мереж.

Раніше писали, що в Польщі масово позбуваються сонячних панелей. У 2025 році жителі країни встановили на 36% фотоелектричних систем менше, ніж за той самий період 2024-го. За даними дослідників, полякам стало нецікаво добувати електрику за допомогою сонця.