Сонячна енергія замість газу та електрики: як можна заощадити на "комуналці"

Підігрів води — це одна з найбільших домашніх витрат на електрику. На нього може припадати майже п'ята частина всього енергоспоживання за місяць, тому все частіше домовласники переходять на сонячні водонагрівачі.

Такі нагрівачі використовують колектори на даху для вловлювання сонячного світла, перетворення його на тепло і накопичення для використання в будинку, пояснює slashgear.com. Сам по собі пристрій не новий, але стає дедалі популярнішим серед тих, хто хоче економити на електриці. Однак врахуйте, що поряд з плюсами у нього є і мінуси.

Головна перевага — економія електроенергії. Нагрівальна установка може допомогти заощадити і газ (наприклад, якщо ви грієте воду на газовій плиті). Експерти порахували, що такий нагрів води може компенсувати до 80% потреб домогосподарства. До того ж, сонячні нагрівачі цілком екологічні: звичайні водонагрівачі працюють на природному газі або споживають електроенергію, а сонячні — обходяться без усього цього і нагрівають воду взагалі без будь-яких викидів.

Ще сонячні водонагрівачі довговічні. Плоскі або вакуумні трубчасті колектори можуть працювати десятиліттями, практично не потребуючи якогось спеціального обслуговування: достатньо лише періодично перевіряти їхній стан і міняти антифриз.

Але, разом з тим, підійдуть вони не для кожного будинку. По-перше, сонячні водонагрівачі набагато дорожчі за звичайні, по-друге — для них потрібен відповідний дах. Він має бути досить великим, і краще, щоб навколо не було багато дерев. Має значення і клімат вашого регіону — сонячні водонагрівачі працюють краще в місцях, де сонця багато. Тому, якщо поверхня даху вашого будинку невелика, навколо удосталь ростуть дерева, або ж ви просто живете в місцевості з довгими зимами, — встановлення сонячного водонагрівача може виявитися неефективним.

