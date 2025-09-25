Сонячні панелі рятують від радіації: вчені показали незвичайний винахід

Корейські вчені випробували установку, що очищає нирку від радіоактивного цезію. Фішка нового винаходу в тому, що він працює виключно на сонячній енергії.

Установка працює за принципом штучної рослини, повідомляє interestingengineering.com. Вона допомогла знизити концентрацію цезію в ґрунті більш ніж на 95% всього за 20 днів.

Забруднення ґрунту цезієм вважалося навіть серйознішою проблемою, ніж радіоактивне забруднення води. Адже воду можна очистити за допомогою адсорбенту, а ґрунт доводиться просто фізично викопувати, це складний і дорогий процес.

Вчені звернули увагу на процес транспірації у рослин і використали його у своїй розробці. Суть доволі проста: система встановлюється безпосередньо в ґрунт, працює від сонячного світла і витягує з ґрунту забруднену воду через структуру, що нагадує стебло.

Потім ця вода потрапляє в "листя" пристрою, де спеціальний адсорбуючий матеріал вловлює радіоактивні іони цезію. Чиста вода випаровується, а вода, що випарувалася, повертається в ґрунт через систему рекуперації, тому навіть не потрібно поповнювати запаси води. А ще пристрій багаторазовий, і після насичення "листя" цезієм його можна легко замінити.

Між іншим, радіоактивний цезій, особливо ізотоп цезій-137, являє собою довгострокову загрозу для навколишнього середовища. Його період напіврозпаду становить близько 30 років, і цезій, до того ж, швидко поширюється екосистемами, оскільки легко розчиняється у воді. Потрапляючи в організм людини, цезій може накопичуватися в м'язах і кістках і викликати онкологічні захворювання.

