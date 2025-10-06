Ви б і не здогадалися: стало відомо, де найвигідніше ставити сонячні батареї

Усі вже звикли до сонячних батарей, встановлених на даху. Але прогрес не стоїть на місці, і вже придумано сонячні панелі нового покоління. Лізти на дах для їх встановлення не знадобиться, а економія вийде помітна.

Related video

Зазвичай людей бентежить якраз висока ціна встановлення традиційної сонячної батареї, пояснює slashgear.com. У такому разі і стане в пригоді більш доступна опція plug-and-play ("підключи і працюй"), яка дає можливість поставити сонячні панелі прямо на балконі.

Це спрощена версія звичної сонячної панелі. Зазвичай вона складається щонайменше з двох-чотирьох панелей, мікроінвертора, елементів кріплення і кабелю. Іноді в комплект входять монітор енергоспоживання та акумулятор.

Система сонячних панелей plug-and-play загалом працює так само, як і традиційна сонячна батарея на даху. Протягом дня панелі використовують сонячне світло для виробництва постійного струму, який вони потім подають на мікроінвертор. Той підключається до звичайної розетки за допомогою кабелю, що додається. Коли інвертор отримує постійний струм від панелі, він перетворює його на змінний і передає у ваше житло.

Якщо система plug-and-play постачається з акумулятором, зайва енергія зберігається для використання в нічний час. Якщо ж такого акумулятора немає, ви можете використовувати систему тільки вдень (і не обов'язково тільки в сонячну погоду).

Що стосується потужності, то такі сонячні панелі зазвичай оцінюються менш ніж у 2000 Вт. Для всього будинку цього не вистачить, — і в цьому їхній мінус порівняно з панелями на даху, — але для живлення основних електроприладів (таких як холодильник, роутер, кондиціонер) цього цілком може вистачити.

Порівняно з традиційними сонячними панелями, така система набагато простіша в сенсі підключення, і ви можете навіть встановити її самостійно.

Раніше повідомлялося, що сонячна енергія допоможе заощадити на газі та електриці. У цьому домовласникам допомагають сонячні водонагрівачі — адже якраз на підігрів води і йде велика частина загального енергоспоживання за місяць.

Також стало відомо, що"секретна" технологія перевершить сонячні панелі та вітряки. Йшлося про деякі особливості отримання водню шляхом електролізу.