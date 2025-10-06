Вы бы и не догадались: стало известно, где выгодней всего ставить солнечные батареи

Все уже привыкли к солнечным батареям, установленным на крыше. Но прогресс не стоит на месте, и уже придуманы солнечные панели нового поколения. Лезть на крышу для их установки не понадобится, а экономия выйдет заметная.

Обычно людей смущает как раз высокая цена установки традиционной солнечной батареи, поясняет slashgear.com. В таком случае и пригодится более доступная опция plug-and-play ("подключи и работа"), которая дает возможность поставить солнечные панели прямо на балконе.

Это упрощенная версия привычной солнечной панели. Обычно она состоит как минимум из двух-четырех панелей, микроинвертора, элементов крепления и кабеля. Иногда в комплект входят монитор энергопотребления и аккумулятор.

Система солнечных панелей plug-and-play в целом работает так же, как и традиционная солнечная батарея на крыше. В течение дня панели используют солнечный свет для производства постоянного тока, который они затем подают на микроинвертор. Тот подключается к обычной розетке с помощью прилагаемого кабеля. Когда инвертор получает постоянный ток от панели, он преобразует его в переменный и передает в ваше жилище.

Если система plug-and-play поставляется с аккумулятором, лишняя энергия сохраняется для использования в ночное время. Если же такого аккумулятора нет, вы можете использовать систему только днем ​​(и не обязательно только в солнечную погоду).

Что касается мощности, то такие солнечные панели обычно оцениваются менее чем в 2000 Вт. Для всего дома этого не хватит, – и в этом их минус по сравнению с панелями на крыше, – но для питания основных электроприборов (таких как холодильник, роутер, кондиционер) этого вполне может хватить.

По сравнению с традиционными солнечными панелями, такая система гораздо проще в смысле подключения, и вы можете даже установить ее самостоятельно.

