Энергия станет еще дешевле: найден способ превратить любой металл в солнечную панель

Команда ученых из США представила покрытие, позволяющее превратить обычные металлы в солнечные панели, способные превращать свет в электричество.

Оно дешевле и проще в использовании, чем материалы, которые традиционно используют для производства фотоэлектрических ячеек. Исследование опубликовали в научном журнале Applied Physics Letters.

Первоначально исследовательская группа из Висконсинского университета в Милуоки тестировала хопетит — минерал на основе цинка, используемый для защиты от коррозии. В процессе работы ученые случайно обнаружили, что он обладает фотоэлектрическим эффектом, то есть вырабатывает электричество из света, особенно при использовании определенного растительного красителя антоциана, содержащегося в ежевике. Пигмент изменяет взаимодействие минерала со светом, повышая выходное напряжение.

"Мы не знали, что фосфат цинка будет иметь такой фотоэлектрический эффект", — процитировала пресс-служба университета профессора Николая Куклина.

Докторант Ютинг Шпигельхофф показала работу технологии Фото: University of Wisconsin-Milwaukee

Затем исследователи обнаружили, что слои хопеита быстро реагируют на изменение условий освещения. В отличие от традиционных солнечных элементов, для него не требуются дорогие полупроводники или внешний источник питания, что значительно упрощает и удешевляет систему.

"Это открывает путь к доступным и широко применяемым солнечным батареям, — сказал Куклин. — Только подумайте — встроенная генерация энергии на металлических крышах, инфраструктурных объектах или промышленных поверхностях".

Команда получила грант, который помог провести исследование на ранних этапах, изучить свойства материала и создать прототип. Она подала заявку на патент через исследовательский фонд университета.

Ранее другая группа ученых из Португалии решила сделать солнечные панели из золота. Они обнаружили, что золотое зеркало делает модули более легкими и универсальными.

Еще одно исследование показало, где выгодней всего ставить солнечные батареи. Система plug-and-play позволяет им эффективно работать на балконах.