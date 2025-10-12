Натрий-ионные батареи решат 3 важных проблемы электросети: как они спасут от блэкаутов

Австралийская компания Aeson Power представила передовые энергетические модули на базе натрий-ионных аккумуляторов. Они призваны заменить устаревшие свинцово-кислотные и дорогие литий-ионные аналоги в системах резервного питания.

По словам инженеров, эти элементы станут доступной и безопасной альтернативой имеющимся, к тому же технология лучше приспособлена для работы в экстремальных условиях, пишет Batteries News. Натрий-ионные аккумуляторы используют дешевое и распространенное сырье, которое нетрудно добывать даже из простой морской воды. Кроме того, они обладают лучшей термической стабильностью, что снижает риск возгорания.

Что показали

Aeson Power анонсировала три решения с уникальными преимуществами. Высокопроизводительная 6C натрий-ионная АКБ (модульные блоки 48V на 80Ah) позиционируется для замены свинцово-кислотных систем. Она позволяет на 70% сократить необходимую емкость аккумуляторов, более чем на 50% уменьшить их объем и вес, а также на 50% снизить потребление энергии на охлаждение.

Еще разработан стандартный модуль 48V50Ah, предназначенный для жесткого климата — от -40°C до сильной жары. По сравнению с литий-ионными он надежнее, предлагает увеличенный срок службы и более предсказуемую стоимость в долгосрочной перспективе.

Наконец, 12-вольтовый аккумулятор на 100 Ач стал на 50% легче свинцово-кислотного аналога, обеспечивает на 25% более длительное резервное питание и обещает в пять раз больший срок службы в циклах глубокого разряда.

Где будут применять

Эти новинки доказывают, что в обозримом будущем натрий-ионные батареи способны дать реальную экономическую выгоду, запитав критическую инфраструктуру. По данным Aeson Power, они особенно полезны для следующих сценариев эксплуатации:

Регионы с нестабильной электросетью: эти аккумуляторы станут доступным и долговечным решением для домашних и коммерческих ИБП (источников бесперебойного питания), защищая от блэкаутов.

Телекоммуникационные вышки: Устойчивость к экстремальным температурам важна для базовых станций в отдаленных и труднодоступных районах.

Дата-центры: новые аккумуляторы позволят сделать системы резервного питания для вычислительных мощностей компактнее и эффективнее.

Aeson Power продемонстрировала разработки на выставке Data Centre World Asia 2025, но пока что не объявила цены и сроки релиза устройств.

Раньше мы сообщали, что твердотельные аккумуляторы стали "неубиваемыми" благодаря обычному железу. Исследователи из Вустерского политехнического института показали прорывные аккумуляторные технологии. Твердотельные АКБ сделали усовершенствовали с помощью железа, а из литий-металлических анодов научились эффективно извлекать ценный металл.