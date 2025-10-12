Натрій-іонні батареї вирішать 3 важливі проблеми електромережі: як вони врятують від блекаутів

Австралійська компанія Aeson Power представила передові енергетичні модулі на базі натрій-іонних акумуляторів. Вони покликані замінити застарілі свинцево-кислотні та дорогі літій-іонні аналоги в системах резервного живлення.

За словами інженерів, ці елементи стануть доступною та безпечною альтернативою наявним, до того ж технологія краще пристосована для роботи в екстремальних умовах, пише Batteries News. Натрій-іонні акумулятори використовують дешеву і поширену сировину, яку неважко добувати навіть із простої морської води. Крім того, вони мають кращу термічну стабільність, що знижує ризик загоряння.

Що показали

Aeson Power анонсувала три рішення з унікальними перевагами. Високопродуктивна 6C натрій-іонна АКБ (модульні блоки 48V на 80Ah) позиціонується для заміни свинцево-кислотних систем. Вона дає змогу на 70% скоротити необхідну ємність акумуляторів, більш ніж на 50% зменшити їхній об'єм і вагу, а також на 50% знизити споживання енергії на охолодження.

Ще розроблено стандартний модуль 48V50Ah, призначений для жорсткого клімату — від -40°C до сильної спеки. Порівняно з літій-іонними він надійніший, пропонує збільшений термін служби і більш передбачувану вартість у довгостроковій перспективі.

Нарешті, 12-вольтовий акумулятор на 100 Ач став на 50% легшим за свинцево-кислотний аналог, забезпечує на 25% більш тривале резервне живлення і обіцяє в п'ять разів більший термін служби в циклах глибокого розряду.

Де будуть застосовувати

Ці новинки доводять, що в доступному для огляду майбутньому натрій-іонні батареї здатні дати реальну економічну вигоду, живлячи критичну інфраструктуру. За даними Aeson Power, вони особливо корисні для таких сценаріїв експлуатації:

Регіони з нестабільною електромережею: ці акумулятори стануть доступним і довговічним рішенням для домашніх і комерційних ДБЖ (джерел безперебійного живлення), захищаючи від блекаутів.

Aeson Power продемонструвала розробки на виставці Data Centre World Asia 2025, але поки що не оголосила ціни і терміни релізу пристроїв.

Раніше ми повідомляли, що твердотільні акумулятори стали "невбиваними" завдяки звичайному залізу. Дослідники з Вустерського політехнічного інституту показали проривні акумуляторні технології. Твердотільні АКБ вдосконалили за допомогою заліза, а з літій-металевих анодів навчилися ефективно витягувати цінний метал.