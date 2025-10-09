"Перестал пользоваться": эксперт раскрыл, от чего не спасает режим инкогнито в интернете

Многие думают, что неуязвимы в режиме "инкогнито" или "приватном режиме", которые предлагают многие браузеры, но это не так.

Эти режимы не гарантируют полную приватность просмотра, хотя информация о посещенных сайтах и не хранится в истории. Исследователь Элвин Ванджала рассказал, как на самом деле работает функция и когда есть смысл ею пользоваться, в статье для Make Use Of.

Что делает режим инкогнито

Режим=предназначен для сохранения конфиденциальности локального сеанса работы с браузером, но только на текущем устройстве. При открытии окна в режиме инкогнито браузер запускает отдельный сеанс, не связанный с обычным просмотром. Он временно сохраняет все действия в этом сеансе, включая историю просмотров, файлы cookie и многое другое, но после закрытия окна вся она автоматически удаляется.

Информация не будет отображаться в истории браузера, и если другой человек решит воспользоваться тем же смартфоном или ноутбуком, то не сможет проверить, что делали до него. У этой схемы есть и недостаток: если вы войдете в свою электронную почту в режиме инкогнито, то браузер не сохранит данные, и в следующий раз придется авторизоваться заново.

Режим инкогнито не может полностью скрыть личность Фото: pexels.com

Что режим инкогнито не делает: популярные заблуждения

Хотя режим инкогнито полезен для сохранения конфиденциальности просмотра от других людей, он не делает невидимым в интернете. Многие полагают, что он скрывает все действия, но это далеко не так.

Во-первых, даже в этом режиме все действия видны интернет-провайдеру, ведь каждый отправляемый запрос все равно проходит через его сеть, если только не используются зашифрованные DNS-серверы. Если сотрудники компании захотят, то смогут увидеть посещаемые пользователем домены или даже незашифрованный трафик. Если же используется корпоративная сеть Wi-Fi, то администратор может видеть даже посещаемые сайты.

Режим инкогнито также не блокирует отслеживание со стороны сайтов. Конечно, файлы cookie удаляются после выхода из режима инкогнито, но это не единственный способ, который используют веб-ресурсы, следя за активностью пользователей.

Сайты также используют цифровые отпечатки устройств и браузеров, что подразумевает создание профиля каждого пользователя на основе уникальных характеристик устройства, включая размер и разрешение экрана, установленных расширений и многого другого. Существуют способы предотвратить получение такой информации, но режим инкогнито тут не помогает.

Режим инкогнито не защищает от провайдеров и сайтов Фото: Android Police

Точно так же приватный режим не мешает рекламодателям узнавать предпочтения людей для таргетированной рекламы. Например, по данным NPR, в 2023 году Google удовлетворила коллективный иск за отслеживание данных в режиме инкогнито, пообещала удалить их и выплатить пострадавшим 5 миллиардов долларов.

Еще люди часто думают, что режим инкогнито скрывает IP-адрес, но это тоже миф. IP-адрес — это как паспорт для путешествий по цифровому миру, и режим инкогнито его не меняет. Поэтому попытка повторно зайти в режиме инкогнито на сайт, где вас заблокировали, обречена на провал.

Как скрыть действия в интернете

Чтобы эффективно скрыть действия в Интернете, можно использовать специализированные браузеры, блокирующие трекеры, рекламу и цифровые отпечтаки. К таким относится Tor Browser, прогоняющий трафик через собственную сеть и скрывающий IP-адреса.

Еще можно использовать виртуальные частные сети (VPN), доступ к которым дают специальные программы и расширения. Они скрывают IP-адрес и фактическое местоположение, показывая вместо них адрес сервера.

Ранее писали, что мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию, которая считается надежным способом защиты аккаунтов от взлома. Они создают поддельные запросы и обманом заставляют выдавать им доступ.