"Перестав користуватися": експерт розкрив, від чого не рятує режим інкогніто в інтернеті
Багато хто думає, що невразливі в режимі "інкогніто" або "приватному режимі", які пропонують багато браузерів, але це не так.
Ці режими не гарантують повну приватність перегляду, хоча інформація про відвідані сайти і не зберігається в історії. Дослідник Елвін Ванджала розповів, як насправді працює функція і коли є сенс нею користуватися, у статті для Make Use Of.
Що робить режим інкогніто
Режим=призначений для збереження конфіденційності локального сеансу роботи з браузером, але тільки на поточному пристрої. Під час відкриття вікна в режимі інкогніто браузер запускає окремий сеанс, не пов'язаний зі звичайним переглядом. Він тимчасово зберігає всі дії в цьому сеансі, включно з історією переглядів, файлами cookie та багато іншого, але після закриття вікна вся вона автоматично видаляється.
Інформація не відображатиметься в історії браузера, і якщо інша людина вирішить скористатися тим самим смартфоном або ноутбуком, то не зможе перевірити, що робили до неї. У цієї схеми є і недолік: якщо ви ввійдете у свою електронну пошту в режимі інкогніто, то браузер не збереже дані, і наступного разу доведеться авторизуватися заново.
Що режим інкогніто не робить: популярні помилки
Хоча режим інкогніто корисний для збереження конфіденційності перегляду від інших людей, він не робить невидимим в інтернеті. Багато хто вважає, що він приховує всі дії, але це далеко не так.
По-перше, навіть у цьому режимі всі дії видно інтернет-провайдеру, адже кожен надісланий запит все одно проходить через його мережу, якщо тільки не використовуються зашифровані DNS-сервери. Якщо співробітники компанії захочуть, то зможуть побачити відвідувані користувачем домени або навіть незашифрований трафік. Якщо ж використовується корпоративна мережа Wi-Fi, то адміністратор може бачити навіть відвідувані сайти.
Режим інкогніто також не блокує відстеження з боку сайтів. Звичайно, файли cookie видаляються після виходу з режиму інкогніто, але це не єдиний спосіб, який використовують веб-ресурси, стежачи за активністю користувачів.
Сайти також використовують цифрові відбитки пристроїв і браузерів, що передбачає створення профілю кожного користувача на основі унікальних характеристик пристрою, включно з розміром і роздільною здатністю екрана, встановленими розширеннями та багато іншого. Існують способи запобігти отриманню такої інформації, але режим інкогніто тут не допомагає.
Так само приватний режим не заважає рекламодавцям дізнаватися вподобання людей для таргетованої реклами. Наприклад, за даними NPR, 2023 року Google задовольнила колективний позов за відстеження даних у режимі інкогніто, пообіцяла видалити їх і виплатити постраждалим 5 мільярдів доларів.
Ще люди часто думають, що режим інкогніто приховує IP-адресу, але це теж міф. IP-адреса — це як паспорт для подорожей цифровим світом, і режим інкогніто його не змінює. Тому спроба повторно зайти в режимі інкогніто на сайт, де вас заблокували, приречена на провал.
Як приховати дії в інтернеті
Щоб ефективно приховати дії в Інтернеті, можна використовувати спеціалізовані браузери, що блокують трекери, рекламу і цифрові відбитки. До таких належить Tor Browser, що проганяє трафік через власну мережу і приховує IP-адреси.
Ще можна використовувати віртуальні приватні мережі (VPN), доступ до яких дають спеціальні програми та розширення. Вони приховують IP-адресу і фактичне місце розташування, показуючи замість них адресу сервера.
