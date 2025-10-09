"Перестав користуватися": експерт розкрив, від чого не рятує режим інкогніто в інтернеті

Багато хто думає, що невразливі в режимі "інкогніто" або "приватному режимі", які пропонують багато браузерів, але це не так.

Ці режими не гарантують повну приватність перегляду, хоча інформація про відвідані сайти і не зберігається в історії. Дослідник Елвін Ванджала розповів, як насправді працює функція і коли є сенс нею користуватися, у статті для Make Use Of.

Що робить режим інкогніто

Режим=призначений для збереження конфіденційності локального сеансу роботи з браузером, але тільки на поточному пристрої. Під час відкриття вікна в режимі інкогніто браузер запускає окремий сеанс, не пов'язаний зі звичайним переглядом. Він тимчасово зберігає всі дії в цьому сеансі, включно з історією переглядів, файлами cookie та багато іншого, але після закриття вікна вся вона автоматично видаляється.

Інформація не відображатиметься в історії браузера, і якщо інша людина вирішить скористатися тим самим смартфоном або ноутбуком, то не зможе перевірити, що робили до неї. У цієї схеми є і недолік: якщо ви ввійдете у свою електронну пошту в режимі інкогніто, то браузер не збереже дані, і наступного разу доведеться авторизуватися заново.

Режим інкогніто не може повністю приховати особистість Фото: pexels.com

Що режим інкогніто не робить: популярні помилки

Хоча режим інкогніто корисний для збереження конфіденційності перегляду від інших людей, він не робить невидимим в інтернеті. Багато хто вважає, що він приховує всі дії, але це далеко не так.

По-перше, навіть у цьому режимі всі дії видно інтернет-провайдеру, адже кожен надісланий запит все одно проходить через його мережу, якщо тільки не використовуються зашифровані DNS-сервери. Якщо співробітники компанії захочуть, то зможуть побачити відвідувані користувачем домени або навіть незашифрований трафік. Якщо ж використовується корпоративна мережа Wi-Fi, то адміністратор може бачити навіть відвідувані сайти.

Режим інкогніто також не блокує відстеження з боку сайтів. Звичайно, файли cookie видаляються після виходу з режиму інкогніто, але це не єдиний спосіб, який використовують веб-ресурси, стежачи за активністю користувачів.

Сайти також використовують цифрові відбитки пристроїв і браузерів, що передбачає створення профілю кожного користувача на основі унікальних характеристик пристрою, включно з розміром і роздільною здатністю екрана, встановленими розширеннями та багато іншого. Існують способи запобігти отриманню такої інформації, але режим інкогніто тут не допомагає.

Режим інкогніто не захищає від провайдерів і сайтів Фото: Android Police

Так само приватний режим не заважає рекламодавцям дізнаватися вподобання людей для таргетованої реклами. Наприклад, за даними NPR, 2023 року Google задовольнила колективний позов за відстеження даних у режимі інкогніто, пообіцяла видалити їх і виплатити постраждалим 5 мільярдів доларів.

Ще люди часто думають, що режим інкогніто приховує IP-адресу, але це теж міф. IP-адреса — це як паспорт для подорожей цифровим світом, і режим інкогніто його не змінює. Тому спроба повторно зайти в режимі інкогніто на сайт, де вас заблокували, приречена на провал.

Як приховати дії в інтернеті

Щоб ефективно приховати дії в Інтернеті, можна використовувати спеціалізовані браузери, що блокують трекери, рекламу і цифрові відбитки. До таких належить Tor Browser, що проганяє трафік через власну мережу і приховує IP-адреси.

Ще можна використовувати віртуальні приватні мережі (VPN), доступ до яких дають спеціальні програми та розширення. Вони приховують IP-адресу і фактичне місце розташування, показуючи замість них адресу сервера.

Раніше писали, що шахраї навчилися обходити двофакторну аутентифікацію, яка вважається надійним способом захисту акаунтів від злому. Вони створюють підроблені запити й обманом змушують видавати їм доступ.