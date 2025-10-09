Эра дешевой солнечной энергии и батарей из Китая подходит к концу — вот почему

Производители солнечных панелей снижают мощности, и к середине 2025 года основные они будут работать на уровне всего 55–60% от своих первоначальных производственных мощностей.

Согласно новым данным аналитической компании Wood Mackenzie, цены на солнечную энергию и системы накопления энергии вскоре вырастут после полутора лет рекордно низкого уровня. Затраты на закупку оборудования вырастут примерно на 9%, начиная с четвертого квартала 2025 года, что ознаменует собой конец периода выгодных цен, которые наблюдались последние 18 месяцев. Это связано с тем, что Китай меняет правила игры, пишет electrek.co.

Почему растут цены на солнечную энергию и системы накопления

Производство поликремния в Китае резко возросло в период с 2022 по 2024 год, что привело к переизбытку предложения и снижению цен до очень низких значений. Однако производители вынуждены снижать уровень загрузки до 55–70%. В результате только в сентябре 2025 года цены на поликремний выросли на 48%.

Создатели солнечных панелей также снижают производственные мощности, и к середине 2025 года основные они будут работать на уровне всего 55–60% от своих первоначальных производственных мощностей. Устаревшие линии PERC-элементов постепенно выводятся из эксплуатации, что еще больше сокращает доступные мощности.

Начиная с четвертого квартала 2025 года, Китай отменит 13-процентную экспортную налоговую льготу на солнечные модули и системы хранения. Это изменение в налоговой политике отразится на мировых ценах, поскольку КНР поставляет более 80% мировых солнечных модулей и 90% литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов.

Это изменение политики означает, что разработчики по всему миру столкнутся с более высокими затратами. В США проекты в области накопления энергии и солнечной энергетики, использующие китайское оборудование, вероятно, столкнутся с ростом затрат примерно на 9% в четвертом квартале. Аналитики ожидают, что инверторы также вскоре потеряют экспортную льготу, что усилит давление на цены.

От ценовой войны к коррекции рынка

Последние полтора года китайские производители продавали солнечные модули и системы накопления энергии по экстремально низким ценам, пытаясь избавиться от избытка предложения, даже неся убытки. Цены на модули достигли рекордных минимумов в 0,07–0,09 доллара за ватт в 2024 году и начале 2025 года. Но благодаря вмешательству правительства эта ценовая война подходит к концу.

"Ситуация скоро изменится", — заявила Яна Гришко, старший аналитик и руководитель отдела глобальных поставок солнечной энергии в Wood Mackenzie. "Китайское правительство вмешалось, чтобы стабилизировать рынок, и разработчикам по всему миру придется соответствующим образом скорректировать свои ожидания в отношении закупок".

Аналитики утверждают, что этот сдвиг представляет собой "структурную коррекцию" в сторону устойчивой рентабельности, а не просто временную корректировку рынка. У производителей наконец-то появится возможность реинвестировать и внедрять инновации, но разработчикам придется пересмотреть бюджеты и пересмотреть соглашения о поставках для производства, запланированного после ноября 2025 года.

