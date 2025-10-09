Ера дешевої сонячної енергії та батарей з Китаю добігає кінця — ось чому

Виробники сонячних панелей знижують потужності, і до середини 2025 року основні вони працюватимуть на рівні лише 55-60% від своїх початкових виробничих потужностей.

Згідно з новими даними аналітичної компанії Wood Mackenzie, ціни на сонячну енергію і системи накопичення енергії незабаром зростуть після півтора року рекордно низького рівня. Витрати на закупівлю обладнання зростуть приблизно на 9%, починаючи з четвертого кварталу 2025 року, що ознаменує собою кінець періоду вигідних цін, які спостерігалися останні 18 місяців. Це пов'язано з тим, що Китай змінює правила гри, пише electrek.co.

Чому зростають ціни на сонячну енергію та системи накопичення

Виробництво полікремнію в Китаї різко зросло в період з 2022 по 2024 рік, що призвело до надлишку пропозиції та зниження цін до дуже низьких значень. Однак виробники змушені знижувати рівень завантаження до 55-70%. У результаті тільки у вересні 2025 року ціни на полікремній зросли на 48%.

Творці сонячних панелей також знижують виробничі потужності, і до середини 2025 року основні з них працюватимуть на рівні всього 55-60% від своїх початкових виробничих потужностей. Застарілі лінії PERC-елементів поступово виводяться з експлуатації, що ще більше скорочує доступні потужності.

Починаючи з четвертого кварталу 2025 року, Китай скасує 13-відсоткову експортну податкову пільгу на сонячні модулі та системи зберігання. Ця зміна в податковій політиці відіб'ється на світових цінах, оскільки КНР постачає понад 80% світових сонячних модулів і 90% літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів.

Ця зміна політики означає, що розробники по всьому світу зіткнуться з більш високими витратами. У США проєкти в галузі накопичення енергії та сонячної енергетики, що використовують китайське обладнання, ймовірно, зіткнуться зі зростанням витрат приблизно на 9% у четвертому кварталі. Аналітики очікують, що інвертори також незабаром втратять експортну пільгу, що посилить тиск на ціни.

Від цінової війни до корекції ринку

Останні півтора року китайські виробники продавали сонячні модулі та системи накопичення енергії за екстремально низькими цінами, намагаючись позбутися надлишку пропозиції, навіть зазнаючи збитків. Ціни на модулі досягли рекордних мінімумів у 0,07-0,09 долара за ват у 2024 році та на початку 2025 року. Але завдяки втручанню уряду ця цінова війна добігає кінця.

"Ситуація скоро зміниться", — заявила Яна Гришко, старший аналітик і керівник відділу глобальних поставок сонячної енергії в Wood Mackenzie. "Китайський уряд втрутився, щоб стабілізувати ринок, і розробникам по всьому світу доведеться відповідним чином скорегувати свої очікування щодо закупівель".

Аналітики стверджують, що це зрушення являє собою "структурну корекцію" в бік стійкої рентабельності, а не просто тимчасове коригування ринку. У виробників нарешті з'явиться можливість реінвестувати і впроваджувати інновації, але розробникам доведеться переглянути бюджети і переглянути угоди про постачання для виробництва, запланованого після листопада 2025 року.

