Большую американскую свалку "завалили" 15 000 солнечных панелей: дают 8 млн КВт*ч энергии

В штате Мэриленд (США) построили наземную солнечную электростанцию ​​на месте бывшей свалки площадью 86 га. Она будет генерировать 8,2 миллиона киловатт-часов чистой электроэнергии.

Электростанцию развернули около города Балтимор на месте бывшей мусорной свалки Парктон, установив фотоэлементы общей мощностью 7 МВт, пишет издание interestingengineering.com.

Станция располагает четырьмя солнечными батареями, состоящими из 15 000 наземных фотоэлектрических панелей. Ожидается, что только за первый год работы объект выработает около 8,2 млн КВт*ч электроэнергии, что достаточно для покрытия примерно 11% годовых потребностей округа.

Округ Балтимор гарантирует фиксированный тариф на электроэнергию в размере 14 центов за киловатт-час, обеспечивая долгосрочную стабильность затрат и защищая налогоплательщиков от будущих колебаний цен на энергоносители. Таким образом возобновляемая энергия будет дешевой, что позволит потребителям экономить, а городу — достичь целей устойчивого развития.

Согласно расчетам, выполненным с помощью калькулятора эквивалентности парниковых газов Агентства по охране окружающей среды США, ожидается, что солнечная установка сократит выбросы парниковых газов, эквивалентные сжиганию 2 350 000 л бензина в год. Это соответствует годовому потреблению электроэнергии примерно 1151 домом, отмечается в материале.

В перспективе округ Балтимор планирует еще более масштабный переход на возобновляемые источники энергии. На полигоне Хернвуд к 2028 году будет завершено строительство солнечной электростанции, что позволит округу производить чистую электроэнергию, эквивалентную 55% от общей потребности.

Издание напоминает, что летом 2025 года компания Waga Energy (Франция) внедрила технологию устойчивого управления отходами на полигоне округа Стьюбен в штате Нью-Йорк. Система WEGABOX улавливает метан, выделяющийся при разложении отходов, и очищает его, превращая парниковый газ в источник чистой энергии.

