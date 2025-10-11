Солнечные панели поминутно захватывают целую страну: как 500 000 модулей установили так быстро

В Австралии роботы с искусственным интеллектом устанавливают почти полмиллиона солнечных панелей на новой электростанции, делая это быстрее и эффективнее любой человеческой бригады.

На солнечной ферме Goorambat East в австралийском штате Виктория развернули группу роботов LUMI S4 от американской компании Luminous Robotics. Эти машины с помощью ИИ и компьютерного зрения автономно поднимают и устанавливают солнечные модули на монтажные конструкции, пишет Sustainability Times.

Установка солнечных панелей — один из самых трудоемких и физически тяжелых этапов строительства станций. Роботы не только ускоряют этот процесс, но и делают его безопаснее, освобождая людей от необходимости вручную переносить тяжелые панели. Это особенно важно в отдаленных и жарких регионах, где условия труда могут быть весьма суровыми.

По словам представителей проекта, повышение производительности и снижение затрат на рабочую силу в конечном итоге приведет к снижению стоимости "зеленой" энергии для потребителей.

Рабочие места и перспективы

Вопреки опасениям, роботизация не лишает людей работы, а создает новые, более квалифицированные вакансии. Для обслуживания и управления роботами требуются технические специалисты, что способствует развитию новых компетенций в секторе возобновляемой энергетики.

Успешный запуск в Австралии — это лишь первая международная демонстрация технологии. Luminous Robotics планирует выложить в публичный доступ данные об эксплуатации своих роботов, чтобы стимулировать дальнейшие инновации в этой области.

Проект Goorambat East мощностью 250 мегаватт после завершения будет обеспечивать электроэнергией более 100 000 домов. Это пример того, как роботы ускоряют переход на чистую энергию, делая ее более доступной и дешевой для всех.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели получат КПД 30% и будут работать на 4 года дольше. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW, Австралия) разработали технологию, которая может привести к созданию более эффективных кремниевых фотоэлектрических систем.