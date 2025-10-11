Сонячні панелі щохвилини захоплюють цілу країну: як 500 000 модулів встановили так швидко

В Австралії роботи зі штучним інтелектом встановлюють майже півмільйона сонячних панелей на новій електростанції, роблячи це швидше й ефективніше за будь-яку людську бригаду.

На сонячній фермі Goorambat East в австралійському штаті Вікторія розгорнули групу роботів LUMI S4 від американської компанії Luminous Robotics. Ці машини за допомогою ШІ та комп'ютерного зору автономно піднімають і встановлюють сонячні модулі на монтажні конструкції, пише Sustainability Times.

Встановлення сонячних панелей — один з найбільш трудомістких і фізично важких етапів будівництва станцій. Роботи не тільки прискорюють цей процес, а й роблять його безпечнішим, звільняючи людей від необхідності вручну переносити важкі панелі. Це особливо важливо у віддалених і спекотних регіонах, де умови праці можуть бути досить суворими.

За словами представників проєкту, підвищення продуктивності та зниження витрат на робочу силу зрештою призведе до зниження вартості "зеленої" енергії для споживачів.

Робочі місця та перспективи

Всупереч побоюванням, роботизація не позбавляє людей роботи, а створює нові, більш кваліфіковані вакансії. Для обслуговування та управління роботами потрібні технічні фахівці, що сприяє розвитку нових компетенцій у секторі відновлюваної енергетики.

Успішний запуск в Австралії — це лише перша міжнародна демонстрація технології. Luminous Robotics планує викласти в публічний доступ дані про експлуатацію своїх роботів, щоб стимулювати подальші інновації в цій галузі.

Проєкт Goorambat East потужністю 250 мегават після завершення забезпечуватиме електроенергією понад 100 000 будинків. Це приклад того, як роботи прискорюють перехід на чисту енергію, роблячи її більш доступною і дешевою для всіх.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі отримають ККД 30% і працюватимуть на 4 роки довше. Вчені з Університету Нового Південного Уельсу (UNSW, Австралія) розробили технологію, яка може призвести до створення більш ефективних кремнієвих фотоелектричних систем.