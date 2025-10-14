Китайских аккумуляторов больше не будет: что случилось с правилами их вывоза

Китай ввел новые экспортные ограничения на средства для изготовления литий-ионных аккумуляторов. Этот шаг, направленный на защиту национальной безопасности, стал ответом на торговое давление со стороны США и может серьезно ударить по мировому рынку.

Правила вступают в силу 8 ноября и затрагивают три важных категории: энергоемкие элементы питания, катодные и анодные материалы, а также аппаратура для их производства. Теперь для экспорта этих товаров потребуется специальная лицензия, пишет ESS News.

Под экспортный контроль попали самые востребованные аккумуляторные технологии, по части которых Китай остается мировым лидером.

Высокопроизводительные АКБ: Ограничения коснутся ячеек и батарейных блоков с плотностью энергии 300 Втч/кг и выше. Также под контроль попало оборудование для их производства, включая намоточные и ламинирующие станки.

Катодные материалы: В список вошли ключевые компоненты для катодов, включая литий-железо-фосфат (LFP) высокой плотности и материалы на основе никеля, кобальта, марганца и алюминия (NMC, NCA).

Анодные материалы: Ограничения распространяются на искусственный и смешанный графит, а также технологии его производства, такие как грануляция и нанесение покрытий.

Как это отразится на рынке

Китай доминирует в мировой цепочке поставок аккумуляторов, поэтому эти ограничения могут иметь серьезные последствия. Аналитики ожидают повторения ситуации с экспортом графита в 2023 году: сначала резкий всплеск поставок в преддверии введения правил, а затем — спад и задержки, которые могут продлиться несколько месяцев.

При этом лицензии, вероятно, будут выдаваться избирательно. Опыт показывает, что экспорт в "дружественные" страны, такие как Южная Корея, одобряется быстрее, в то время как поставки в США и Индию могут задерживаться.

Это решение — явный ответ Китая на ужесточение экспортных ограничений со стороны США и угрозы президента Трампа ввести 100% пошлины на китайские товары. Пекин демонстрирует, что у него тоже есть рычаги давления в продолжающейся торговой войне.

