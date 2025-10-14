Китайських акумуляторів більше не буде: що сталося з правилами їхнього вивезення

Китай запровадив нові експортні обмеження на засоби для виготовлення літій-іонних акумуляторів. Цей крок, спрямований на захист національної безпеки, став відповіддю на торговий тиск з боку США і може серйозно вдарити по світовому ринку.

Правила набувають чинності 8 листопада і стосуються трьох важливих категорій: енергоємні елементи живлення, катодні й анодні матеріали, а також апаратура для їх виробництва. Тепер для експорту цих товарів потрібна спеціальна ліцензія, пише ESS News.

Під експортний контроль потрапили найбільш затребувані акумуляторні технології, за частиною яких Китай залишається світовим лідером.

Високопродуктивні АКБ: Обмеження торкнуться осередків і батарейних блоків зі щільністю енергії 300 Втч/кг і вище. Також під контроль потрапило обладнання для їхнього виробництва, включно з намотувальними і ламінувальними верстатами.

До списку увійшли ключові компоненти для катодів, включно з літій-залізо-фосфатом (LFP) високої щільності і матеріалами на основі нікелю, кобальту, марганцю та алюмінію (NMC, NCA). Анодні матеріали: Обмеження поширюються на штучний і змішаний графіт, а також технології його виробництва, такі як грануляція і нанесення покриттів.

Як це позначиться на ринку

Китай домінує у світовому ланцюжку поставок акумуляторів, тому ці обмеження можуть мати серйозні наслідки. Аналітики очікують повторення ситуації з експортом графіту в 2023 році: спочатку різкий сплеск поставок напередодні введення правил, а потім — спад і затримки, які можуть тривати кілька місяців.

При цьому ліцензії, ймовірно, будуть видаватися вибірково. Досвід показує, що експорт у "дружні" країни, як-от Південна Корея, схвалюється швидше, тоді як поставки до США та Індії можуть затримуватися.

Це рішення — явна відповідь Китаю на посилення експортних обмежень з боку США і погрози президента Трампа ввести 100% мита на китайські товари. Пекін демонструє, що в нього теж є важелі тиску в торговельній війні, що триває.

Раніше Фокус писав, що вчені знайшли нове джерело літію. Інноваційний метод переробки акумуляторів використовує власну накопичену енергію для переробки та відновлення рідкоземельних елементів.