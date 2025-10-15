Солнечные панели из США вызывают странный эффект: как работает мобильная станция

В парке Йеллоустоун (США) установлены солнечные панели, но не обычные, а мобильные. Солнечная электростанция установлена ​​на прицепе и ежегодно перевозится в удаленные места парка.

Станция Bechler Ranger Station обеспечивает зеленой энергией здание для рейнджеров, два автодома, мастерскую, пункт связи с посетителями, общежитие и конюшню, говорится в материале ecoticias.com.

Солнечные панели обеспечивают более 98% от общего потребления электроэнергии, сокращая время работы генератора до 1-2 часов в день, в зависимости от погодных условий. А в прежние времена для обеспечения всей необходимой энергии в столь удаленном месте приходилось использовать пропановый генератор.

Гибридная система с мобильными фотоэлектрическими установками и генератором позволяет накапливать солнечную энергию в аккумуляторных батареях, что позволяет резервному генератору использовать номинальную мощность при необходимости. Такая эффективность сокращает время работы и расход топлива, а также гарантирует стабильную подачу электроэнергии для работы парка.

Система начинает функционировать июне, когда открываются дороги в парк, и единственная регулировка угла наклона панелей производится в конце августа. Демонтаж оборудования производится в октябре.

Экономический эффект гибридной системы Bechler Ranger Station достаточно высок, поскольку уже существующая генерация снижает стоимость работы сети до 26% благодаря сокращению использования генераторов на пропане. Это экономическое преимущество сопровождается многочисленными положительными экологическими эффектами, такими как снижение загрязнения воздуха, сокращение транспортировки топлива в отдаленные районы и отсутствие шумов.

"Мобильная фотоэлектрическая система продемонстрировала, что такое решение может быть масштабировано для использования в отдаленных районах", — подытоживают авторы статьи.

