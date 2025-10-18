Ваш аккаунт взломали? В Google придумали, как помочь пострадавшим пользователям

Взлом аккаунта в Google – сам по себе ужасная неприятность, но еще больше огорчало то, что его было практически невозможно восстановить. Теперь в Google решили упростить жизнь пользователям и выпустили новые инструменты для восстановления пострадавшего аккаунта.

Вернуть доступ к заблокированной учетной записи можно по-разному, пишет androidauthority.com. Например, можно зарегистрировать резервный адрес электронной почты. Но до сих пор таких способов было крайне мало. Поэтому в Google расширили список доступных вариантов восстановления.

Первый новый способ – это настроить "Контактное лицо для восстановления". На эту роль вы можете выбрать кого-то из близких друзей или родственников. Если ваша учетная запись будет взломана, выбранное вами контактное лицо поможет подтвердить вашу личность и восстановить доступ к аккаунту.

Второй способ – это войти в систему с помощью номера телефона. Если телефон будет потерян или украден, номер пригодится для входа в учетную запись. При вводе номера будут автоматически идентифицированы учетные записи, связанные с ним. Затем вам предложат ввести код блокировки экрана утерянного гаджета, который и послужит подтверждением.

Также компания Google объявила, что будет помогать пользователям с распознаванием возможного мошенничества. Для этого она запустила игру Be Scam Ready, которая знакомит игроков с ситуациями обмана, в которые они могут попасть, а также учит противодействовать злоумышленникам.

Ранее стало известно, что, если вас взломали с помощью ИИ, то разбираться придется самому. Тогда речь шла о том, что Google сняла с себя ответственность в тех случаях, когда дело касается ее инструмента искусственного интеллекта Gemini.