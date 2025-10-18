Ваш акаунт зламали? У Google придумали, як допомогти постраждалим користувачам

Злом акаунта в Google — сам по собі жахлива неприємність, але ще більше засмучувало те, що його було практично неможливо відновити. Тепер у Google вирішили спростити життя користувачам і випустили нові інструменти для відновлення постраждалого облікового запису.

Повернути доступ до заблокованого облікового запису можна по-різному, пише androidauthority.com. Наприклад, можна зареєструвати резервну адресу електронної пошти. Але досі таких способів було вкрай мало. Тому в Google розширили список доступних варіантів відновлення.

Перший новий спосіб — це налаштувати "Контактна особа для відновлення". На цю роль ви можете вибрати когось із близьких друзів або родичів. Якщо ваш обліковий запис буде зламано, обрана вами контактна особа допоможе підтвердити вашу особистість і відновити доступ до акаунту.

Другий спосіб — це увійти в систему за допомогою номера телефону. Якщо телефон буде втрачено або вкрадено, номер стане в пригоді для входу в обліковий запис. При введенні номера будуть автоматично ідентифіковані облікові записи, пов'язані з ним. Потім вам запропонують ввести код блокування екрана загубленого гаджета, який і стане підтвердженням.

Також компанія Google оголосила, що допомагатиме користувачам з розпізнаванням можливого шахрайства. Для цього вона запустила гру Be Scam Ready, яка знайомить гравців із ситуаціями обману, в які вони можуть потрапити, а також вчить протидіяти зловмисникам.

Раніше стало відомо, що, якщо вас зламали за допомогою ШІ, то розбиратися доведеться самому. Тоді йшлося про те, що Google зняла з себе відповідальність у тих випадках, коли справа стосується її інструменту штучного інтелекту Gemini.