Батареи будут работать без лития: ученые заменили его сахаром и витамином B2

Литиевые батареи привычны, ведь они используются практически во всех современных гаджетах. Но наука не стоит на месте, и исследователи нашли очень неожиданную замену традиционным металлам. Первая в мире батарея из витаминов может работать на сахаре.

За основу работы необычной батареи взяли процесс выработки энергии человеческим организмом, пишет interestingengineering.com. Ученые Бингемтонского университета (США) разработали проточную ячейку, работающую на витамине B2 (рибофлавине) и глюкозе.

Система имитирует процесс выработки энергии из пищи, используя ферменты и природные молекулы для преобразования глюкозы в полезную энергию.

Прототип батареи использует рибофлавин в качестве электронного медиатора. В организме человека этот витамин участвует в переносе энергии в процессе метаболизма, а внутри батареи он переносит электроны между электродами и электролитом на основе глюкозы, эффективно вырабатывая электричество из сахара.

"Эта система, использующая нетоксичные, недорогие и широко распространенные в природе компоненты, открывает многообещающий путь к более безопасному и доступному хранению энергии в жилых домах", – заявили ученые.

Проточные аккумуляторы отличаются от обычных тем, что энергия хранится в жидких электролитах, циркулирующих в системе. При перемещении электролитов между положительным и отрицательным электродами происходят химические реакции, в результате которых энергия высвобождается или накапливается. А глюкоза, которая есть практически во всех растениях, оказалась подходящим кандидатом для этих систем, так как она возобновляема, стабильна и вполне доступна.

До сих пор в большинстве аккумуляторов на базе глюкозы использовались катализаторы на основе благородных металлов (например, золота или платины). Понятно, что такие материалы очень дорогие, при этом выходная мощность аккумуляторов получается ограниченной. А в новой конструкции металлы заменили на рибофлавин, который стабилен даже при высоких уровнях pH, необходимых для электролитов глюкозы.

