Батареї працюватимуть без літію: вчені замінили його цукром і вітаміном B2

Літієві батареї звичні, адже вони використовуються практично у всіх сучасних гаджетах. Але наука не стоїть на місці, і дослідники знайшли дуже несподівану заміну традиційним металам. Перша у світі батарея з вітамінів може працювати на цукрі.

За основу роботи незвичайної батареї взяли процес вироблення енергії людським організмом, пише interestingengineering.com. Вчені Бінгемтонського університету (США) розробили проточну комірку, що працює на вітаміні B2 (рибофлавіні) і глюкозі.

Система імітує процес вироблення енергії з їжі, використовуючи ферменти і природні молекули для перетворення глюкози в корисну енергію.

Прототип батареї використовує рибофлавін як електронний медіатор. В організмі людини цей вітамін бере участь у перенесенні енергії в процесі метаболізму, а всередині батареї він переносить електрони між електродами і електролітом на основі глюкози, ефективно виробляючи електрику з цукру.

"Ця система, що використовує нетоксичні, недорогі і широко поширені в природі компоненти, відкриває багатообіцяючий шлях до безпечнішого і доступнішого зберігання енергії в житлових будинках", — заявили вчені.

Проточні акумулятори відрізняються від звичайних тим, що енергія зберігається в рідких електролітах, які циркулюють у системі. Під час переміщення електролітів між позитивним і негативним електродами відбуваються хімічні реакції, в результаті яких енергія вивільняється або накопичується. А глюкоза, яка є практично у всіх рослинах, виявилася підходящим кандидатом для цих систем, оскільки вона поновлювана, стабільна і цілком доступна.

Досі в більшості акумуляторів на базі глюкози використовувалися каталізатори на основі благородних металів (наприклад, золота або платини). Зрозуміло, що такі матеріали дуже дорогі, при цьому вихідна потужність акумуляторів виходить обмеженою. А в новій конструкції метали замінили на рибофлавін, який стабільний навіть за високих рівнів pH, необхідних для електролітів глюкози.

